Пожар на вещевом рынке в Ростове-на-Дону частично ликвидирован

Пожарные ликвидировали открытое горение на вещевом рынке «Темерник» в
Ростове-на-Дону.
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В Южном региональном центре МЧС России пояснили, что на двух участках рынка пожар полностью ликвидирован, еще на двух ликвидировано открытое горение.
Двухэтажный торговый павильон загорелся около девяти часов вечера в воскресенье, 8 октября. К полуночи площадь распространения огня составила уже около 6 тысяч квадратных метров. Сильный ветер разносил пламя от горящего павильона по складам и магазинам. Продавцы, рискуя жизни, в отчаянии пытались спасти товар.
В районе сгоревшего рынка введен режим ЧС.
Двухэтажный торговый павильон загорелся около девяти часов вечера в воскресенье, 8 октября. К полуночи площадь распространения огня составила уже около 6 тысяч квадратных метров. Сильный ветер разносил пламя от горящего павильона по складам и магазинам. Продавцы, рискуя жизни, в отчаянии пытались спасти товар.
В районе сгоревшего рынка введен режим ЧС.
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