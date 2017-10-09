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Возвращение Мухтара
    Пожар на вещевом рынке в Ростове-на-Дону частично ликвидирован. Ростов-на-Дону, пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПожар на вещевом рынке в Ростове-на-Дону частично ликвидирован

    Пожар на вещевом рынке в Ростове-на-Дону частично ликвидирован

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    Пожар на вещевом рынке в <nobr>Ростове-на-Дону</nobr> частично ликвидирован

    Пожар на вещевом рынке в Ростове-на-Дону частично ликвидирован

    Пожар на вещевом рынке в <nobr>Ростове-на-Дону</nobr> частично ликвидирован

      Пожарные ликвидировали открытое горение на вещевом рынке «Темерник» в Ростове-на-Дону.

      В Южном региональном центре МЧС России пояснили, что на двух участках рынка пожар полностью ликвидирован, еще на двух ликвидировано открытое горение.

      Двухэтажный торговый павильон загорелся около девяти часов вечера в воскресенье, 8 октября. К полуночи площадь распространения огня составила уже около 6 тысяч квадратных метров. Сильный ветер разносил пламя от горящего павильона по складам и магазинам. Продавцы, рискуя жизни, в отчаянии пытались спасти товар.

      В районе сгоревшего рынка введен режим ЧС.

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