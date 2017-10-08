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    Турция координирует действия в сирийском Идлибе с Россией

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    Турция координирует действия в сирийском Идлибе с Россией

    Турция координирует действия в сирийском Идлибе с Россией

    Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил, что Анкара координирует с Москвой свои действия в сирийском Идлибе с целью поддержания безопасности, передает турецкий телеканал NTV.

    Бинали Йылдырым: «Мы обеспечим безопасность в Идлибе. Мы работаем вместе с Россией по этому вопросу».

    смотретьТурецкие СМИ заговорили о мире в Сирии после встречи Путина и Эрдогана
    Турецкие СМИ заговорили о мире в Сирии после встречи Путина и Эрдогана
    Сирийский вопрос обсуждался на встрече Владимира Путина и Реджепа Эрдогана в Анкаре в конце сентября. По итогам встречи лидеры подтвердили готовность совместно работать по четырем зонам деэскалации в САР.

    По состоянию на начало октября в арабской республике действуют три зоны: на юго-западе Сирии, в Восточной Гуте (пригород Дамаска) и возле города Хомс, считающегося центром одноименной провинции.

    В формирующуюся четвертую зону входят провинция Идлиб и отдельные территории соседних провинций Алеппо, Латакия и Хама. В Москве считают, что завершение этапа создания зон деэскалации откроет путь к полному прекращению огня в Сирии.

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