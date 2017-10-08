Житель Финляндии забеременел после смены пола

В Финляндии зафиксирован первый в истории страны случай «мужской беременности».
Житель Финляндии, который родился женщиной, в прошлом году сменил пол. После операции он получил документы на мужское имя и идентификационный номер с указанием мужского пола. В какой-то момент трансгендер решил прекратить принимать гормональные препараты. В результате он забеременел. Сообщается, что партнер поддержал его решение выносить ребенка.
По словам будущих родителей, беременность проходит нормально, без осложнений. Но они сталкиваются с проблемами при посещении больницы и женской консультации. Дело в том, что программы системы здравоохранения не могут фиксировать беременность у пациента с мужским идентификационным номером, пишет сайт «Комсомольской правды» со ссылкой на иностранные СМИ.
Это первый в истории Финляндии случай «мужской беременности». Имя трансгендера не раскрывается.
По словам будущих родителей, беременность проходит нормально, без осложнений. Но они сталкиваются с проблемами при посещении больницы и женской консультации. Дело в том, что программы системы здравоохранения не могут фиксировать беременность у пациента с мужским идентификационным номером, пишет сайт «Комсомольской правды» со ссылкой на иностранные СМИ.
Это первый в истории Финляндии случай «мужской беременности». Имя трансгендера не раскрывается.
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