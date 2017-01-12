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  • 12.01, 11:38
В Великобритании беременный мужчина готовится к родам. беременность и роды, Великобритания. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В Великобритании беременный мужчина готовится к родам

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В Великобритании беременный мужчина готовится к родам

В Великобритании беременный мужчина готовится к родам

В Великобритании беременный мужчина готовится к родам

    Хайден Кросс оказался в очень интересном положении. Нюанс ситуации в том, что еще три года назад 20-летний работник супермаркета был женщиной, но потом сменил пол.

    Внешне Кросс выглядит как мужчина. Но все внутренние женские органы у него остались.

    Девочка Хайден родилась в многодетной семье и не мыслила жизни без собственных детей. Трансформацию Кросс начал в 17 лет, но пока не сделана операция по удалению репродуктивной системы, он решил воспользоваться возможностью.

    Хайден Кросс: «Я счастлив, что у меня будет биологический ребенок. Это делает меня счастливым, что у меня есть такой шанс. Большинство трансгендеров не имеют такой возможности».

    Юноша одинок, поэтому процедуру оплодотворения он провел самостоятельно в домашних условиях.

    Кристофер Инглефилд, хирург: «Хайден формально сменил пол на мужской, но теперь он делает то, что доступно и дано только женщинам как настоящий дар — способность выносить ребенка».

    Необходимый для зачатия биологический материал Хайден получил в банке от анонимного дарителя из Facebook и ввел его шприцем. Кросс гордится тем, что забеременел бесплатно: денег на оплодотворение в клинике у него нет. Как и средств на завершение операции по смене пола, а также на воспитание ребенка. Работу в супермаркете ему пришлось оставить в связи с декретом.

    Кристофер Инглефилд, хирург: «И когда мы видим такие случаи, как у Хайдена, перед нами сложный вопрос: хорошо ли это будет для его будущего ребенка, что его мать — вообще-то, отец? И как это скажется на самом ребенке?»

    Стоимость завершения операции по смене пола в клинике — около 30 тысяч фунтов. Возможно, публичное заявление трансгендера о беременности — это способ собрать средства на полное перевоплощение. При всей британской толерантности к половым отступлениям такие операции за государственный счет пока не делают.

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