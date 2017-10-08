Звезды сошлись
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Звезды сошлись
    Анисина разрешает Джигурде тантрический секс с новой музой. Джигурда, знаменитости, шоу-бизнес, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВАнисина разрешает Джигурде тантрический секс с новой музой

    Анисина разрешает Джигурде тантрический секс с новой музой

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    Анисина разрешает Джигурде тантрический секс с новой музой

    Анисина разрешает Джигурде тантрический секс с новой музой

    Анисина разрешает Джигурде тантрический секс с новой музой

      Эпатажный артист Никита Джигурда изменяет фигуристке Марине Анисиной. 56-летний актер ни на шаг не отходит от своей новой музы.

      Актер рассказывает, что со светской львицей Донной Луной у него высокие отношения. И на ней Джигурда уже опробовал свое знаменитое искусство обольщения.

      Всего четыре месяца назад Джигурда клялся в верности «богине» Марине Анисиной. Актер и фигуристка, несмотря на скандальный развод, публично заявили, что они снова вместе.

      Похоже, тихая семейная жизнь Джигурде быстро наскучила. И стоило Анисиной отправиться на очередные гастроли, он уже оказался в объятьях другой.

      Джигурда выкладывает главный козырь — официально он разведен и интим может предлагать кому угодно. Правда, актер уточняет, что с новой музой у него секс не простой, а тантрический.

      Никита Джигурда: «Тантрический секс еще никто не отменял, мне Анисина разрешает. Я разведен, я могу похулиганить по полной программе».

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