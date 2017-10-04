Джигурда закрутил роман со знойной и состоятельной итальянкой

В прессе активно обсуждают новый роман артиста Никиты Джигурды, который в этом году развелся с фигуристкой Мариной Анисиной.
Джигурда предвидел, что его дружба с итальянкой спровоцирует волну слухов. Он по-прежнему уверяет, что был и остается верен Марине Анисиной, с которой он ныне официально разведен.
JAH-NAT-HAN BRATASH G AL AIR ❤️ Поскольку Донна ЛУна итальянка — я (Ей напоминая про глубокое наше интервью, данное для НТВ, уговорившей меня Свете из Иваново), танцуя и окунаясь в бездонную купель высоты магии и знаний Донны ЛУны, предупреждаю Её о том, что уже с понедельника в СМИ могут вбросить сплетню о наших с Донной пиздонных отношениях…😎 Наша священная ТАНТРА 😇 и мистическая встреча, которую сотворил маг и волшебник Дон Иоанн Кононов, будет,наверняка, истолкована в стиле площадного массового сознания…😃😝😬 А в следующую субботу узнаем точно — будет ли по НТВ вброс фантазий сплетников или высотная глубина нашего эзотерического интервью даст людям возможность прикоснуться к магии и тайнам бытия!🔳👁❤️👁🔳 Но всё, что не делается — делается неспроста и к лучшему…😂 #дондавид #джигурда #jahnathan @donnalunavenezia #тантра #магия #эзотерика #иванкононов #поэзия #театр
Как выяснили журналисты, Анисина в курсе новых романтических отношений Джигурды. Разозлившись, фигуристка пытается выгнать артиста из квартиры в Москве, сообщает сайт «Комсомольской правды».
Антонина Саврасова, экс-директор Джигурды: «У них романтические отношения. Она уже несколько дней гостит в его московской квартире. Точнее, это квартира его бывшей жены Марины Анисиной. Узнав про новую музу Никиты, Марина потребовала освободить жилье».
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