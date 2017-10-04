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    Джигурда закрутил роман со знойной и состоятельной итальянкой

    2 комментария
    • Фото: @instadzhigurda / instagram.com
    Джигурда закрутил роман со знойной и состоятельной итальянкой

    Джигурда закрутил роман со знойной и состоятельной итальянкой

    Джигурда закрутил роман со знойной и состоятельной итальянкой
  • Фото: @instadzhigurda / instagram.com

    • В прессе активно обсуждают новый роман артиста Никиты Джигурды, который в этом году развелся с фигуристкой Мариной Анисиной.

    В Сети появились кадры, на которых эпатажный шоумен танцует с некой дамой. Джигурда и его новая возлюбленная страстно обнимаются. Подругой Джигурды оказалась дизайнер ювелирных украшений Донна Луна. Она живет в Италии, прекрасно говорит по-русски и обладает немалым состоянием.

    Джигурда предвидел, что его дружба с итальянкой спровоцирует волну слухов. Он по-прежнему уверяет, что был и остается верен Марине Анисиной, с которой он ныне официально разведен.

    JAH-NAT-HAN BRATASH G AL AIR ❤️ Поскольку Донна ЛУна итальянка — я (Ей напоминая про глубокое наше интервью, данное для НТВ, уговорившей меня Свете из Иваново), танцуя и окунаясь в бездонную купель высоты магии и знаний Донны ЛУны, предупреждаю Её о том, что уже с понедельника в СМИ могут вбросить сплетню о наших с Донной пиздонных отношениях…😎 Наша священная ТАНТРА 😇 и мистическая встреча, которую сотворил маг и волшебник Дон Иоанн Кононов, будет,наверняка, истолкована в стиле площадного массового сознания…😃😝😬 А в следующую субботу узнаем точно — будет ли по НТВ вброс фантазий сплетников или высотная глубина нашего эзотерического интервью даст людям возможность прикоснуться к магии и тайнам бытия!🔳👁❤️👁🔳 Но всё, что не делается — делается неспроста и к лучшему…😂 #дондавид #джигурда #jahnathan @donnalunavenezia #тантра #магия #эзотерика #иванкононов #поэзия #театр

    Публикация от НИКИТА ДЖИГУРДА (18+) (@instadzhigurda)



    смотретьРазведенные Джигурда и Анисина планируют пожениться во второй раз
    Разведенные Джигурда и Анисина планируют пожениться во второй раз
    Как выяснили журналисты, Анисина в курсе новых романтических отношений Джигурды. Разозлившись, фигуристка пытается выгнать артиста из квартиры в Москве, сообщает сайт «Комсомольской правды».

    Антонина Саврасова, экс-директор Джигурды: «У них романтические отношения. Она уже несколько дней гостит в его московской квартире. Точнее, это квартира его бывшей жены Марины Анисиной. Узнав про новую музу Никиты, Марина потребовала освободить жилье».

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