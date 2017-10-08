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    В Петербурге возбудили дело после смерти женщины из-за опоздания скорой во время митинга

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    В Петербурге возбудили дело после смерти женщины из-за опоздания скорой во время митинга

    В Петербурге возбудили дело после смерти женщины <nobr>из-за</nobr> опоздания скорой во время митинга

    Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти женщины в Санкт-Петербурге, к которой из-за массовой акции не успела скорая. Об этом сообщается на сайте ГСУ СКР по городу.

    Отмечается, что вызов поступил 7 октября из квартиры дома, расположенного на Колокольной улице: плохо стало 55-летней местной жительнице.

    Из сообщения СК: «По указанному адресу были направлены врачи из Мариинской больницы. Однако проезд Невского проспекта был затруднен. В связи с этим по данному адресу была направлена другая бригада скорой помощи, которая констатировала смерть женщины».

    Ранее сообщалось, что медики первой бригады потратили на путь к месту вызова 16 минут вместо двух. Это было связано с тем, что в ходе несогласованной акции протеста полицейскими и демонстрантами были заблокированы несколько улиц в центре города.

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