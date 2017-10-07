В Петербурге скорая не успела к умирающей женщине из-за перекрытых во время митинга дорог

Медики не успели приехать на вызов
из-за того, что в Петербурге на время несанкционированной акции перекрыли дороги.
Как сообщили «Интерфаксу» в городском комитете здравоохранения, вызов с Колокольной поступил сегодня в 18:48. Однако на углу Невского и Литейного проспектов скорая была заблокирована.
В результате пришлось отправлять вторую бригаду скорой, однако оказалось слишком поздно.
Представитель пресс-службы комитета здравоохранения Санкт-Петербурга: «Вторая бригада по прибытии констатировала смерть женщины. Время ее прибытия мне неизвестно, но первая бригада приехала за 16 минут, при условии, что ехать от центральной станции до Колокольной улицы минуты две».
Сегодня в Петербурге прошла несогласованная протестная акция. Несколько улиц в центре города были заблокированы полицейскими и участниками акции. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, за нарушение ПДД были задержаны несколько десятков человек. После вынесения предупреждений их отпустят.
В результате пришлось отправлять вторую бригаду скорой, однако оказалось слишком поздно.
Представитель пресс-службы комитета здравоохранения Санкт-Петербурга: «Вторая бригада по прибытии констатировала смерть женщины. Время ее прибытия мне неизвестно, но первая бригада приехала за 16 минут, при условии, что ехать от центральной станции до Колокольной улицы минуты две».
Сегодня в Петербурге прошла несогласованная протестная акция. Несколько улиц в центре города были заблокированы полицейскими и участниками акции. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, за нарушение ПДД были задержаны несколько десятков человек. После вынесения предупреждений их отпустят.
Комментарии