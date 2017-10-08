В Копейске усыпят изувечивших школьника бойцовых собак

В Челябинской области собаки напали на школьника. Мальчик получил серьезные травмы и находится в реанимации. Прокуратура начала проверку.
Следователи готовятся возбудить уголовное дело. Хозяин псов уже признал свою вину, и говорит, что в ближайшее время усыпит животных.
Как сообщает корреспондент НТВ Ольга Зенкова, мама 8-летнего Максима пытается принять действительность. Таким, как прежде, ее сын уже никогда не будет. На лице мальчика — жуткие раны. Врачи даже не сразу решились пустить мать в палату ребенка.
Анна Папулова, мама пострадавшего ребенка: «Я сегодня ездила, меня проводили к нему. Разговаривать я с ним не смогла. Потому что когда я увидела в таком состоянии своего ребенка, у меня началась просто истерика».
Собаки свободно гуляли по улице, когда Максим возвращался домой из магазина.
Сергей Твердохлеб, очевидец: «Рваные раны. У него просто вся голова была порвана. Но он говорил, называл даже, как его зовут. Но непонятно было ничего».
То, что школьник выжил после атаки собак бойцовых пород, врачи называют чудом.
Подробнее — в материале.
Как сообщает корреспондент НТВ Ольга Зенкова, мама 8-летнего Максима пытается принять действительность. Таким, как прежде, ее сын уже никогда не будет. На лице мальчика — жуткие раны. Врачи даже не сразу решились пустить мать в палату ребенка.
Анна Папулова, мама пострадавшего ребенка: «Я сегодня ездила, меня проводили к нему. Разговаривать я с ним не смогла. Потому что когда я увидела в таком состоянии своего ребенка, у меня началась просто истерика».
Собаки свободно гуляли по улице, когда Максим возвращался домой из магазина.
Сергей Твердохлеб, очевидец: «Рваные раны. У него просто вся голова была порвана. Но он говорил, называл даже, как его зовут. Но непонятно было ничего».
То, что школьник выжил после атаки собак бойцовых пород, врачи называют чудом.
Подробнее — в материале.
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