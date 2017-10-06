Под Челябинском 9-летний мальчик попал в реанимацию после нападения собак

В Копейске (Челябинская область)
9-летний мальчик получил серьезные травмы лица при нападении собак.
По данным правоохранительных органов, два пса набросились на ребенка возле одного из домов по улице Некрасова.
Пострадавший мальчик с тяжелыми травмами доставлен в реанимационное отделение. Обстоятельства произошедшего выясняются, сообщили в управлении СК по Челябинской области.
Пострадавший мальчик с тяжелыми травмами доставлен в реанимационное отделение. Обстоятельства произошедшего выясняются, сообщили в управлении СК по Челябинской области.
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