ЧП. Расследование
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ЧП. Расследование

    Под Челябинском 9-летний мальчик попал в реанимацию после нападения собак

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    Под Челябинском 9-летний мальчик попал в реанимацию после нападения собак

    Под Челябинском <nobr>9-летний</nobr> мальчик попал в реанимацию после нападения собак

    В Копейске (Челябинская область) 9-летний мальчик получил серьезные травмы лица при нападении собак.

    По данным правоохранительных органов, два пса набросились на ребенка возле одного из домов по улице Некрасова.

    Пострадавший мальчик с тяжелыми травмами доставлен в реанимационное отделение. Обстоятельства произошедшего выясняются, сообщили в управлении СК по Челябинской области.

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