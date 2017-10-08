Новый посол США в РФ назвал свою главную задачу

Новый посол США в России Джон Хантсман обозначил приоритет своей работы.
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Главной задачей Хантсмана является «восстановление доверия между двумя ядерными сверхдержавами», сообщает РИА Новости.
Джон Хантсман, посол США в России: «В качестве посла США в России я намерен работать для восстановления доверия между нашими странами и укрепления двусторонних отношений на основе сотрудничества в общих интересах».
3 октября новый глава дипмиссии США вручил верительные грамоты президенту России Владимиру Путину в Кремле.
Путин во время встречи с новым послом Штатов заявил, что Россия выступает за конструктивное и предсказуемое сотрудничество с США. Глава государства подчеркнул, что нынешний уровень отношений Москвы и Вашингтона «не может вызывать удовлетворения».
Джон Хантсман, посол США в России: «В качестве посла США в России я намерен работать для восстановления доверия между нашими странами и укрепления двусторонних отношений на основе сотрудничества в общих интересах».
3 октября новый глава дипмиссии США вручил верительные грамоты президенту России Владимиру Путину в Кремле.
Путин во время встречи с новым послом Штатов заявил, что Россия выступает за конструктивное и предсказуемое сотрудничество с США. Глава государства подчеркнул, что нынешний уровень отношений Москвы и Вашингтона «не может вызывать удовлетворения».
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