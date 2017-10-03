Новый посол США пообещал работать над восстановлением отношений с Россией

Новый посол США в России Джон Хантсман заявил, что намеревается приложить усилия для восстановления доверительных отношений между Москвой и Вашингтоном.
Новый глава дипмиссии США вручил верительные грамоты президенту России Владимиру Путину в Кремле.
Джон Хантсман: «В качестве посла США в России я намерен работать для восстановления доверия между нашими странами и укрепления двусторонних отношений на основе сотрудничества в общих интересах».
Новый посол Соединенных Штатов также поделился планами на время своей службы в России.
Джон Хантсман: «Я буду встречаться с россиянами из самых разных сфер общества, чтобы обмениваться взглядами, чтобы представлять американские ценности, чтобы проникнуться еще большим интересом к такой богатой и впечатляющей истории и культуре России».
Он планирует путешествовать по России вместе со своей супругой Мэри Кэй, чтобы ближе познакомиться с россиянами. Как он считает, это поможет ему лучше понять, что объединяет народы России и США.
Между тем президент Владимир Путин во время встречи с новым послом Соединенных Штатов заявил, что Россия выступает за конструктивное и предсказуемое сотрудничество с США. Глава государства подчеркнул, что нынешний уровень отношений Москвы и Вашингтона «не может вызывать удовлетворения».
Владимир Путин: «Выступаем за конструктивное, предсказуемое и взаимовыгодное сотрудничество. Убеждены, что в его основе должны быть неукоснительное следование принципам равенства, уважение национальных интересов, невмешательство во внутренние дела».
Джон Хантсман: «В качестве посла США в России я намерен работать для восстановления доверия между нашими странами и укрепления двусторонних отношений на основе сотрудничества в общих интересах».
Новый посол Соединенных Штатов также поделился планами на время своей службы в России.
Джон Хантсман: «Я буду встречаться с россиянами из самых разных сфер общества, чтобы обмениваться взглядами, чтобы представлять американские ценности, чтобы проникнуться еще большим интересом к такой богатой и впечатляющей истории и культуре России».
Он планирует путешествовать по России вместе со своей супругой Мэри Кэй, чтобы ближе познакомиться с россиянами. Как он считает, это поможет ему лучше понять, что объединяет народы России и США.
Между тем президент Владимир Путин во время встречи с новым послом Соединенных Штатов заявил, что Россия выступает за конструктивное и предсказуемое сотрудничество с США. Глава государства подчеркнул, что нынешний уровень отношений Москвы и Вашингтона «не может вызывать удовлетворения».
Владимир Путин: «Выступаем за конструктивное, предсказуемое и взаимовыгодное сотрудничество. Убеждены, что в его основе должны быть неукоснительное следование принципам равенства, уважение национальных интересов, невмешательство во внутренние дела».
Послы США в России: чего ожидать от нового назначенца?
В Россию едет новый посол США Джон Ханстман.Опубликовано Ирада Зейналова 1 октября 2017 г.
Кто он и чего ждать от его командировки в «логово врага»?
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