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Улицы разбитых фонарей
    Новый посол США пообещал работать над восстановлением отношений с Россией. Путин, США, дипломатия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНовый посол США пообещал работать над восстановлением отношений с Россией

    Новый посол США пообещал работать над восстановлением отношений с Россией

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    • Фото: РИА Новости, Евгений Биятов
    Новый посол США пообещал работать над восстановлением отношений с Россией

    Новый посол США пообещал работать над восстановлением отношений с Россией

    Новый посол США пообещал работать над восстановлением отношений с Россией
    • Фото: РИА Новости, Евгений Биятов

      • Новый посол США в России Джон Хантсман заявил, что намеревается приложить усилия для восстановления доверительных отношений между Москвой и Вашингтоном.

      Новый глава дипмиссии США вручил верительные грамоты президенту России Владимиру Путину в Кремле.

      Джон Хантсман: «В качестве посла США в России я намерен работать для восстановления доверия между нашими странами и укрепления двусторонних отношений на основе сотрудничества в общих интересах».

      Новый посол Соединенных Штатов также поделился планами на время своей службы в России.

      Джон Хантсман: «Я буду встречаться с россиянами из самых разных сфер общества, чтобы обмениваться взглядами, чтобы представлять американские ценности, чтобы проникнуться еще большим интересом к такой богатой и впечатляющей истории и культуре России».

      Он планирует путешествовать по России вместе со своей супругой Мэри Кэй, чтобы ближе познакомиться с россиянами. Как он считает, это поможет ему лучше понять, что объединяет народы России и США.

      Между тем президент Владимир Путин во время встречи с новым послом Соединенных Штатов заявил, что Россия выступает за конструктивное и предсказуемое сотрудничество с США. Глава государства подчеркнул, что нынешний уровень отношений Москвы и Вашингтона «не может вызывать удовлетворения».

      смотретьПутин принял верительные грамоты у новых послов США, Франции и ЕС
      Путин принял верительные грамоты у новых послов США, Франции и ЕС
      Владимир Путин: «Выступаем за конструктивное, предсказуемое и взаимовыгодное сотрудничество. Убеждены, что в его основе должны быть неукоснительное следование принципам равенства, уважение национальных интересов, невмешательство во внутренние дела».
      Послы США в России: чего ожидать от нового назначенца?

      В Россию едет новый посол США Джон Ханстман.
      Кто он и чего ждать от его командировки в «логово врага»?

      Опубликовано Ирада Зейналова 1 октября 2017 г.

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