Названа причина скоропостижной смерти спортивного директора «Зенита»

Футбольный мир шокирован смертью
49-летнего спортивного директора «Зенита» Константина Сарсании.
Как рассказал футбольный агент Алексей Сафонов, причиной смерти функционера стал оторвавшийся тромб.
Алексей Сафонов, футбольный агент: «Это очень неожиданная и грустная новость. Говорят, что тромб. Позавчера разговаривали с ним, все было хорошо».
В свою очередь президент РФС Виталий Мутко отметил, что Сарсания был умным, добрым и порядочным человеком.
Виталий Мутко, вице-премьер РФ, президент РФС: «Это глубокий шок для меня. Очень неожиданно пришла эта печальная новость. Я всегда знал Константина Сергеевича как умного, доброго, порядочного, глубоко профессионального человека».
Присоединился к соболезнованиям и президент РФПЛ Сергей Прядкин, передает ТАСС.
Сергей Прядкин, президент РФПЛ: «Это для нас просто шок, я не могу описать чувства словами. Я его очень давно знал, практически с 17 лет, он у меня начинал работать со штатной спортивной команды. Приношу самые искренние сердечные соболезнования семье, мы все шокированы».
Напомним, ранее сегодня в «Зените» сообщили, что футболист, тренер, агент, функционер и спортивный директор клуба Константин Сарсания скоропостижно скончался на 50-м году жизни. Как отмечает «Чемпионат.com», Сарсания три часа был в коме и умер, не приходя в сознание.
Алексей Сафонов, футбольный агент: «Это очень неожиданная и грустная новость. Говорят, что тромб. Позавчера разговаривали с ним, все было хорошо».
В свою очередь президент РФС Виталий Мутко отметил, что Сарсания был умным, добрым и порядочным человеком.
Виталий Мутко, вице-премьер РФ, президент РФС: «Это глубокий шок для меня. Очень неожиданно пришла эта печальная новость. Я всегда знал Константина Сергеевича как умного, доброго, порядочного, глубоко профессионального человека».
Присоединился к соболезнованиям и президент РФПЛ Сергей Прядкин, передает ТАСС.
Сергей Прядкин, президент РФПЛ: «Это для нас просто шок, я не могу описать чувства словами. Я его очень давно знал, практически с 17 лет, он у меня начинал работать со штатной спортивной команды. Приношу самые искренние сердечные соболезнования семье, мы все шокированы».
Напомним, ранее сегодня в «Зените» сообщили, что футболист, тренер, агент, функционер и спортивный директор клуба Константин Сарсания скоропостижно скончался на 50-м году жизни. Как отмечает «Чемпионат.com», Сарсания три часа был в коме и умер, не приходя в сознание.
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