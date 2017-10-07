Центральное телевидение
ТВ-Эфир
Центральное телевидение

    Скончался спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания

    комментировать
    • Фото: РИА Новости, Сергей Пивоваров
    Скончался спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания

    Скончался спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания

    Скончался спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания
  • Фото: РИА Новости, Сергей Пивоваров

    • Ушел из жизни футболист, тренер и спортивный функционер Константин Сарсания.

    Спортивный директор «Зенита» скоропостижно скончался на 50-м году жизни.

    О смерти футбольного функционера сообщили в пресс-службе «Зенита».



    Константин Сарсания выступал в клубах первой и второй лиг СССР, а также во французских «Дюнкерке» и «Армантьере». После завершения игровой карьеры работал менеджером владикавказской «Алании». А в 2006 году он был приглашен в «Зенит». Именно Сарсания помог сине-бело-голубым собрать команду, которая впервые в российской истории «Зенита» стала чемпионом, а также завоевала два европейских трофея — Кубок и Суперкубок УЕФА.

    Кроме того, Сарсания работал советником президента РФС по спортивным вопросам, а также тренировал подмосковные «Химки» и воронежский «Факел». В мае этого года вновь занял пост спортивного директора «Зенита».

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru