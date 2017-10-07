Скончался спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания

Ушел из жизни футболист, тренер и спортивный функционер Константин Сарсания.
Спортивный директор «Зенита» скоропостижно скончался на 50-м году жизни.
О смерти футбольного функционера сообщили в пресс-службе «Зенита».
Константин Сарсания выступал в клубах первой и второй лиг СССР, а также во французских «Дюнкерке» и «Армантьере». После завершения игровой карьеры работал менеджером владикавказской «Алании». А в 2006 году он был приглашен в «Зенит». Именно Сарсания помог сине-бело-голубым собрать команду, которая впервые в российской истории «Зенита» стала чемпионом, а также завоевала два европейских трофея — Кубок и Суперкубок УЕФА.
Кроме того, Сарсания работал советником президента РФС по спортивным вопросам, а также тренировал подмосковные «Химки» и воронежский «Факел». В мае этого года вновь занял пост спортивного директора «Зенита».
О смерти футбольного функционера сообщили в пресс-службе «Зенита».
«Зенит» выражает соболезнования родным и близким Константина Сарсании… https://t.co/YTpLvaWFPr pic.twitter.com/wi8iJQdE84— ФК «Зенит» (@zenit_spb) 7 октября 2017 г.
Константин Сарсания выступал в клубах первой и второй лиг СССР, а также во французских «Дюнкерке» и «Армантьере». После завершения игровой карьеры работал менеджером владикавказской «Алании». А в 2006 году он был приглашен в «Зенит». Именно Сарсания помог сине-бело-голубым собрать команду, которая впервые в российской истории «Зенита» стала чемпионом, а также завоевала два европейских трофея — Кубок и Суперкубок УЕФА.
Кроме того, Сарсания работал советником президента РФС по спортивным вопросам, а также тренировал подмосковные «Химки» и воронежский «Факел». В мае этого года вновь занял пост спортивного директора «Зенита».
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