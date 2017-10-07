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    Мария Захарова в интервью НТВ: ситуация с Немышевым — это «средневековая охота на ведьм». журналистика, МИД РФ, НТВ, Украина. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМария Захарова в интервью НТВ: ситуация с Немышевым — это «средневековая охота на ведьм»

    Мария Захарова в интервью НТВ: ситуация с Немышевым — это «средневековая охота на ведьм»

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    Мария Захарова в интервью НТВ: ситуация с Немышевым — это «средневековая охота на ведьм»

    Мария Захарова в интервью НТВ: ситуация с Немышевым — это «средневековая охота на ведьм»

    Мария Захарова в интервью НТВ: ситуация с Немышевым — это «средневековая охота на ведьм»

      Задержание на Украине и депортация репортера НТВ Вячеслава Немышева напоминает «средневековую охоту на ведьм», считает Мария Захарова.

      В интервью Ираде Зейналовой официальный представитель российского внешнеполитического ведомства сказала, что все получилось как-то недипломатично.

      Мария Захарова, МИД РФ: «Забрали с улицы просто по требованию какого-то гражданина».

      смотретьРепортер НТВ Немышев рассказал о киевском торте, угрозах националистов и беседе в СБУ
      Репортер НТВ Немышев рассказал о киевском торте, угрозах националистов и беседе в СБУ
      Полную версию эксклюзивного интервью с Марией Захаровой смотрите завтра в программе «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой в 19:00.

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