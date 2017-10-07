Задержание на Украине и депортация репортера НТВ Вячеслава Немышева напоминает «средневековую охоту на ведьм», считает Мария Захарова.
В интервью Ираде Зейналовой официальный представитель российского внешнеполитического ведомства сказала, что все получилось как-то недипломатично.
Мария Захарова, МИД РФ: «Забрали с улицы просто по требованию какого-то гражданина».
Полную версию эксклюзивного интервью с Марией Захаровой смотрите завтра в программе «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой в 19:00.
Мария Захарова, МИД РФ: «Забрали с улицы просто по требованию какого-то гражданина».
Полную версию эксклюзивного интервью с Марией Захаровой смотрите завтра в программе «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой в 19:00.
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