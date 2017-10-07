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    Тропический ливень спугнул участников акции в центре Москвы

    2 комментария
    • Фото: anastasiatarakanova94 / instagram.com
    Тропический ливень спугнул участников акции в центре Москвы

    Тропический ливень спугнул участников акции в центре Москвы

    Тропический ливень спугнул участников акции в центре Москвы
  • Фото: anastasiatarakanova94 / instagram.com

    • Ливень с градом на время разогнал участников уличной акции на Пушкинской площади.

    Москву в субботу днем накрыл тропический ливень с градом. Самый сильный дождь прошел в центре столицы, на время спугнув участников несогласованной акции на Пушкинской площади. Они попрятались в переходах, а потом, когда лить перестало и выглянуло солнце, снова вышли на улицу.

    Напомним, в центре Москвы в субботу проходит несогласованная уличная акция, в которой, по данным МВД, принимают участие около 700 человек, включая журналистов.

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