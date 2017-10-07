МВД: в Москве на несогласованную акцию пришли около 700 человек

В центре российской столицы сотни горожан собрались на несогласованную уличную акцию.
Несогласованная акция проходит на Пушкинской площади. Как сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Москве, туда пришли около 700 человек, включая журналистов.
Пресс-служба ГУМВД России по Москве: «В месте проведения несогласованного публичного мероприятия на Пушкинской площади города Москвы и на прилегающих территориях находятся около 700 человек, включая представителей средств массовой информации. Полиция и Росгвардия обеспечивают охрану общественного порядка и безопасности».
Как передает агентство РИА Новости, участники акции собрались у памятника Пушкину и через некоторое время по тротуару Тверской улицы устремились в направлении Манежной площади. ТАСС сообщает, что полицейские перекрыли выход на Манежку и направляют людей через переходы на другую сторону Тверской.
Пресс-служба ГУМВД России по Москве: «В месте проведения несогласованного публичного мероприятия на Пушкинской площади города Москвы и на прилегающих территориях находятся около 700 человек, включая представителей средств массовой информации. Полиция и Росгвардия обеспечивают охрану общественного порядка и безопасности».
Как передает агентство РИА Новости, участники акции собрались у памятника Пушкину и через некоторое время по тротуару Тверской улицы устремились в направлении Манежной площади. ТАСС сообщает, что полицейские перекрыли выход на Манежку и направляют людей через переходы на другую сторону Тверской.
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