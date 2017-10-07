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    В Минобороны заявили о снижении числа уклонистов от армии

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    • Фото: РИА Новости, Алексей Мальгавко
    В Минобороны заявили о снижении числа уклонистов от армии

    В Минобороны заявили о снижении числа уклонистов от армии

    В Минобороны заявили о снижении числа уклонистов от армии
  • Фото: РИА Новости, Алексей Мальгавко

    • Уклонисты от армии больше не представляют проблемы для Минобороны, заявили в ведомстве.

    Благодаря изменениям в армии в России уменьшилось количество людей, которые уклоняются от срочной службы. Об этом в субботу в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил первый замначальника главного организационного управления Генштаба Евгений Бурдинский.

    Евгений Бурдинский: «Нормы призыва стали меньше. Все позитивные изменения, которые происходят в вооруженных силах, общество давно оценило, всеми это воспринимается положительно. Поэтому уклонистов стало значительно меньше, но они все-таки остались. Проблемы уклонистов для нас уже нет. Это проблема для самих уклонистов».

    Бурдинский напомнил, что уклонение от службы — правонарушение, из-за которого у этих людей возникают сложности с трудоустройством из-за отсутствия военного билета. Вместо него уклонисты получают справки о том, что они не прошли военную службу.

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    1 октября в России стартовал осенний призыв в армию. Впервые за последние годы Минобороны отмечает сокращение количества призывников из-за того, что все больше людей выбирают службу по контракту.

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