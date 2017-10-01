Счастливое утро
ТВ-Эфир
Счастливое утро
    Осенний призыв стартовал: новобранцев в поездах накормят в вагоне-ресторане. армия и флот РФ. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВОсенний призыв стартовал: новобранцев в поездах накормят в вагоне-ресторане

    Осенний призыв стартовал: новобранцев в поездах накормят в вагоне-ресторане

    комментировать
    Осенний призыв стартовал: новобранцев в поездах накормят в <nobr>вагоне-ресторане</nobr>

    Осенний призыв стартовал: новобранцев в поездах накормят в вагоне-ресторане

    Осенний призыв стартовал: новобранцев в поездах накормят в <nobr>вагоне-ресторане</nobr>

      Сегодня начинается осенний призыв в армию. Впервые за последние годы резко сократилось число молодых людей, которых отправляют на военную службу. Таковых насчитывается 134 тысячи вместо 152 тысяч, призванных прошлой осенью.

      В Минобороны разницу в цифрах объяснили возросшим числом контрактников, серьезная потребность в новобранцах просто отпала. Повестки этой осенью получат молодые люди в возрасте от 18 до 27 лет. Срок службы прежний — 12 месяцев.

      Есть и нововведения. Тех, кого повезут к месту службы поездом, обещают кормить в вагоне-ресторане. От призыва временно освобождены те, кто занят сбором урожая, а также учителя. Завершится призывная кампания 31 декабря.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru