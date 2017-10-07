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Квартирный вопрос

    Новый глава Приморья рассказал о поручении Путина «навести порядок»

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    • Фото: РИА Новости, Виталий Аньков
    Новый глава Приморья рассказал о поручении Путина «навести порядок»

    Новый глава Приморья рассказал о поручении Путина «навести порядок»

    Новый глава Приморья рассказал о поручении Путина «навести порядок»
  • Фото: РИА Новости, Виталий Аньков

    • Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко рассказал о своих первых шагах на новой должности.

    По словам Тарасенко, он намерен заняться восстановлением дорог в крае, а также решить проблему «огромнейших пробок» во Владивостоке.

    Кроме того, врио главы региона отметил, что в край уже пришел бизнес, и ему надо помогать. Также, по словам Тарасенко, он собирается восстанавливать судоремонтный кластер в регионе, а на следующей неделе намерен собрать руководителей всех профильных предприятий.

    Рассказал Тарасенко и о первых кадровых переменах. Глава региона подчеркнул, что меняет вице-губернаторов и уже снял с должности главу департамента внутренней политики, отметив, что «внутренняя политика здесь никакая, ее руководитель был никакой».

    Также Тарасенко сообщил, что Владимир Путин, назначая его на пост, поручил «навести в крае порядок», передает РИА Новости.

    Андрей Тарасенко, врио губернатора Приморского края: «Президент сказал, что край ему очень важен, поэтому здесь должен быть порядок и красота. Сказал навести в крае порядок».

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    Напомним, 4 октября Владимир Путин освободил Владимира Миклушевского от должности губернатора Приморского края. Этот пост занял Андрей Тарасенко, ранее занимавший должность гендиректора ФГУП «Росморпорт».

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