Путин освободил от должности губернатора Приморского края Миклушевского

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности губернатора Приморского края Владимира Миклушевского.
Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Миклушевский освобожден от должности по собственному желанию.
Исполняющим обязанности губернатора назначен Андрей Тарасенко, ранее занимавший должность генерального директора ФГУП «Росморпорт», добавил Песков.
Миклушевский, которому в сентябре исполнилось 50 лет, возглавлял Приморский край с февраля 2012 года.
Тарасенко, согласно информации на официальном сайте «Росморпорта», имеет ученую степень доктора психологических наук, гендиректором «Росморпорта» стал в сентябре 2013 года. Среди наград 54-летнего уроженца Владивостока — медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.
Во вторник Путин подписал указ об освобождении от должности главы Дагестана Рамазана Абдулатипова и назначении временно исполняющим обязанности руководителя региона главы фракции «Единой России» в Госдуме Владимира Васильева. До этого посты покинули еще несколько губернаторов: глава Красноярского края Виктор Толоконский, губернатор Самарской области Николай Меркушкин, нижегородский губернатор Валерий Шанцев, глава Ненецкого автономного округа Игорь Кошин.
Исполняющим обязанности губернатора назначен Андрей Тарасенко, ранее занимавший должность генерального директора ФГУП «Росморпорт», добавил Песков.
Миклушевский, которому в сентябре исполнилось 50 лет, возглавлял Приморский край с февраля 2012 года.
Тарасенко, согласно информации на официальном сайте «Росморпорта», имеет ученую степень доктора психологических наук, гендиректором «Росморпорта» стал в сентябре 2013 года. Среди наград 54-летнего уроженца Владивостока — медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.
Во вторник Путин подписал указ об освобождении от должности главы Дагестана Рамазана Абдулатипова и назначении временно исполняющим обязанности руководителя региона главы фракции «Единой России» в Госдуме Владимира Васильева. До этого посты покинули еще несколько губернаторов: глава Красноярского края Виктор Толоконский, губернатор Самарской области Николай Меркушкин, нижегородский губернатор Валерий Шанцев, глава Ненецкого автономного округа Игорь Кошин.
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