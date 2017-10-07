Лечение медом: мифы и реальность

О целебной силе меда мы слышим с детства. Медом пытаются лечить гайморит, болезни сердца и сосудов, катаракту, простатит. Некоторые верят, что мед помогает бороться с бесплодием, старостью и раком. Так стоит ли есть мед ради здоровья? И способен ли мед заменять лекарства?
В Башкирии есть особый Республиканский центр по народной медицине и апитерапии. Это, правда, не значит, что лечат здесь не таблетками, а исключительно медом. На кабинетах — примерно те же таблички, что в любой районной поликлинике: гинеколог, ЛОР, терапевт. Заместитель главного врача Азат Кунафин объясняет: достижения современной медицины отрицать никто не собирается, но мед и другие продукты пчеловодства способны усилить эффект правильно назначенной терапии.
Например, медовый массаж обладает тонизирующим эффектом. Еще одна процедура — пчелоужаление. Например, у пациентки остеоартроз, и ее мучают боли. Пчелиный яд действует как противовоспалительное и обезболивающее. Правда, для достижения эффекта нужно от 10 до 50 пчел за один сеанс. Жало остается в коже и какое-то время продолжает сокращаться, отдавая яд. Главный принцип в таком лечении — никакой самодеятельности. Все процедуры — строго под наблюдением врача.
Специалисты признают, что лечение медом — это пережиток прошлого, тех времен, когда современных препаратов, действительно хорошо убивающих вирусы и бактерии, еще не изобрели. С простудой, кашлем и прочими напастями лучше обращаться к врачу.
Кроме того, фальсификат и мед с нарушениями встречаются нередко, и чтобы себя обезопасить, лучше покупать у проверенных производителей. Но даже если в качестве сомнений нет, не стоит есть помногу, ведь мед не сильно лучше сахара (из которого он состоит на 80%). Максимум 2–3 чайных ложки в день — вот доза, рекомендованная диетологами. Пользы особой вы не получите — тех же витаминов куда больше в свежих фруктах — но удовольствие от встречи с хорошим мёдом ценно само по себе.
Подробнее о меде и его полезных свойствах — в спецвыпуске программы «Еда живая и мертвая».
Например, медовый массаж обладает тонизирующим эффектом. Еще одна процедура — пчелоужаление. Например, у пациентки остеоартроз, и ее мучают боли. Пчелиный яд действует как противовоспалительное и обезболивающее. Правда, для достижения эффекта нужно от 10 до 50 пчел за один сеанс. Жало остается в коже и какое-то время продолжает сокращаться, отдавая яд. Главный принцип в таком лечении — никакой самодеятельности. Все процедуры — строго под наблюдением врача.
Специалисты признают, что лечение медом — это пережиток прошлого, тех времен, когда современных препаратов, действительно хорошо убивающих вирусы и бактерии, еще не изобрели. С простудой, кашлем и прочими напастями лучше обращаться к врачу.
Кроме того, фальсификат и мед с нарушениями встречаются нередко, и чтобы себя обезопасить, лучше покупать у проверенных производителей. Но даже если в качестве сомнений нет, не стоит есть помногу, ведь мед не сильно лучше сахара (из которого он состоит на 80%). Максимум 2–3 чайных ложки в день — вот доза, рекомендованная диетологами. Пользы особой вы не получите — тех же витаминов куда больше в свежих фруктах — но удовольствие от встречи с хорошим мёдом ценно само по себе.
Подробнее о меде и его полезных свойствах — в спецвыпуске программы «Еда живая и мертвая».
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