Бразильцы решили последовать примеру каталонцев. Власти трех штатов на юге страны хотят обсудить с гражданами проведение единого референдума о независимости.
Инициатива принадлежит активистам движения «Свободный юг». Год назад они уже опрашивали население и заявили, что 95% респондентов выступили за объединение трех штатов в новое государство. Однако в Бразилии каталонский сценарий вряд ли возможен. Об этом в эксклюзивном интервью Ираде Зейналовой рассказала заявила бывший президент страны Дилма Русеф.
Дилма Русеф, бывший президент Бразилии: «В нашей стране никогда не существовало никакого движения за независимость отдельных штатов. Почему? Потому что штат с населением в 5 миллионов жителей, или даже меньше, едва ли вдруг отделится от страны с населением более 200 миллионов.
Страна с населением в 208 миллионов человек — это гигантский рынок. И в Бразилии производственные мощности и сельскохозяйственные ресурсы распространены равномерно по разным штатам. От такого рода независимости они только проиграют. Поэтому я в такой сценарий не верю. Такое у нас невозможно. Для этого нет ни этнических, ни национальных предпосылок, как в случае с Испанией и Каталонией, у них даже языки разные. В Бразилии такого нет».
Полную версию эксклюзивного интервью смотрите завтра в программе «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой в 19:00.
Дилма Русеф, бывший президент Бразилии: «В нашей стране никогда не существовало никакого движения за независимость отдельных штатов. Почему? Потому что штат с населением в 5 миллионов жителей, или даже меньше, едва ли вдруг отделится от страны с населением более 200 миллионов.
Страна с населением в 208 миллионов человек — это гигантский рынок. И в Бразилии производственные мощности и сельскохозяйственные ресурсы распространены равномерно по разным штатам. От такого рода независимости они только проиграют. Поэтому я в такой сценарий не верю. Такое у нас невозможно. Для этого нет ни этнических, ни национальных предпосылок, как в случае с Испанией и Каталонией, у них даже языки разные. В Бразилии такого нет».
Полную версию эксклюзивного интервью смотрите завтра в программе «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой в 19:00.
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