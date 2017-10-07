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    «Каталонский сценарий в Бразилии невозможен»: на НТВ — эксклюзивное интервью Дилмы Русеф. Бразилия, интервью, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Каталонский сценарий в Бразилии невозможен»: на НТВ — эксклюзивное интервью Дилмы Русеф

    «Каталонский сценарий в Бразилии невозможен»: на НТВ — эксклюзивное интервью Дилмы Русеф

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    «Каталонский сценарий в Бразилии невозможен»: на НТВ — эксклюзивное интервью Дилмы Русеф

    «Каталонский сценарий в Бразилии невозможен»: на НТВ — эксклюзивное интервью Дилмы Русеф

    «Каталонский сценарий в Бразилии невозможен»: на НТВ — эксклюзивное интервью Дилмы Русеф

      Бразильцы решили последовать примеру каталонцев. Власти трех штатов на юге страны хотят обсудить с гражданами проведение единого референдума о независимости.

      Инициатива принадлежит активистам движения «Свободный юг». Год назад они уже опрашивали население и заявили, что 95% респондентов выступили за объединение трех штатов в новое государство. Однако в Бразилии каталонский сценарий вряд ли возможен. Об этом в эксклюзивном интервью Ираде Зейналовой рассказала заявила бывший президент страны Дилма Русеф.

      Дилма Русеф, бывший президент Бразилии: «В нашей стране никогда не существовало никакого движения за независимость отдельных штатов. Почему? Потому что штат с населением в 5 миллионов жителей, или даже меньше, едва ли вдруг отделится от страны с населением более 200 миллионов.

      Страна с населением в 208 миллионов человек — это гигантский рынок. И в Бразилии производственные мощности и сельскохозяйственные ресурсы распространены равномерно по разным штатам. От такого рода независимости они только проиграют. Поэтому я в такой сценарий не верю. Такое у нас невозможно. Для этого нет ни этнических, ни национальных предпосылок, как в случае с Испанией и Каталонией, у них даже языки разные. В Бразилии такого нет».

      Полную версию эксклюзивного интервью смотрите завтра в программе «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой в 19:00.

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