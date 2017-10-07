Устами младенца
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Устами младенца

    Под Тулой на месте схода вагонов восстановили движение поездов

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    • Фото: ГУ МЧС России по Тульской области
    Под Тулой на месте схода вагонов восстановили движение поездов

    Под Тулой на месте схода вагонов восстановили движение поездов

    Под Тулой на месте схода вагонов восстановили движение поездов
  • Фото: ГУ МЧС России по Тульской области

    • В Тульской области, где накануне с рельсов сошли 24 вагона грузового состава, полностью восстановлено движение поездов.

    Сообщение пресс-службы Московской железной дороги: «Работы по ликвидации последствий схода вагонов грузового поезда на перегоне Малая Андреевка — Турдей в Тульской области завершены. Железнодорожники восстановили около 250 метров поврежденного железнодорожного полотна. После пропуска пробных технических составов дано разрешение на движение пассажирских поездов».

    В МЖД уточнили, что поезда на участке, где накануне произошел сход вагонов, движутся в оба направления в штатном режиме, цитирует ТАСС.

    Напомним, в ночь на пятницу на перегоне Малая Андреевка — Турдей с рельсов сошли 24 вагона грузового состава и секция локомотива. В результате происшествия никто не пострадал. Возбуждено уголовное дело.

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