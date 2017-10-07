Под Тулой на месте схода вагонов восстановили движение поездов

В Тульской области, где накануне с рельсов сошли 24 вагона грузового состава, полностью восстановлено движение поездов.
Сообщение пресс-службы Московской железной дороги: «Работы по ликвидации последствий схода вагонов грузового поезда на перегоне Малая Андреевка — Турдей в Тульской области завершены. Железнодорожники восстановили около 250 метров поврежденного железнодорожного полотна. После пропуска пробных технических составов дано разрешение на движение пассажирских поездов».
В МЖД уточнили, что поезда на участке, где накануне произошел сход вагонов, движутся в оба направления в штатном режиме, цитирует ТАСС.
Напомним, в ночь на пятницу на перегоне Малая Андреевка — Турдей с рельсов сошли 24 вагона грузового состава и секция локомотива. В результате происшествия никто не пострадал. Возбуждено уголовное дело.
В МЖД уточнили, что поезда на участке, где накануне произошел сход вагонов, движутся в оба направления в штатном режиме, цитирует ТАСС.
Напомним, в ночь на пятницу на перегоне Малая Андреевка — Турдей с рельсов сошли 24 вагона грузового состава и секция локомотива. В результате происшествия никто не пострадал. Возбуждено уголовное дело.
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