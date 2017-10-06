МЧС: в Тульской области грузовой состав сошел с рельсов

По предварительной информации, с рельсов в Тульской области сошли 24 вагона грузового состава.
Сообщение пресс-службы ГУ МЧС по Тульской области: «В 02:25 по московскому времени 6 октября 2017 года на пульт диспетчера поступило сообщение о сходе с рельсов вагонов грузового поезда на перегоне Малая Андреевка — Турдей на 318-м километре».
На сайте ГУ МЧС сообщается, что железнодорожная авария произошла в Воловском районе Тульской области.
Информации о погибших или пострадавших нет. На место происшествия отправлены аварийно-спасательные формирования.
На сайте ГУ МЧС сообщается, что железнодорожная авария произошла в Воловском районе Тульской области.
Информации о погибших или пострадавших нет. На место происшествия отправлены аварийно-спасательные формирования.
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