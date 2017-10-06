В Крыму представителям дома Романовых и духовенству показали «Матильду»

В одном из кинотеатров Симферополя прошел закрытый предпремьерный показ фильма Алексея Учителя «Матильда».
Раньше премьеры скандальную ленту увидели представители крымского парламента и правительства, а также духовенства и дома Романовых.
Как отметил глава комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк, после сеанса особых споров не было. В фильме действительно есть исторические домыслы, однако все сошлись во мнении, что показать ленту надо.
Также Черняк назвал «Матильду» красивой сказкой о любви, в которой использованы исторические персонажи, и подчеркнул, что крымские власти не намерены и не имеют права препятствовать показу фильма в кинотеатрах, передает РИА Новости.
Алексей Черняк, глава комитета парламента Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму: «К фильму надо относиться как к художественному творению. Ничего сверхкрамольного в нем нет. Он вообще бы прошел незамеченным, если бы не споры».
Отметим, что фильм «Матильда», в котором рассказывается о взаимоотношениях Николая II и балерины Матильды Кшесинской, еще до выхода на экраны вызвал множество споров. В частности, депутат Госдумы Наталья Поклонская призывала запретить фильм, утверждая, что образ будущего императора в ленте оскорбляет религиозные чувства.
Между тем коллеги Поклонскую не поддержали. Ранее «Матильду», которая в официальный прокат выйдет 26 октября, показали депутатам Госдумы. Как рассказал после сеанса глава думского комитета по культуре Станислав Говорухин, парламентариям понравился фильм, а их отношение к Николаю II стало «лучше, чем раньше».
Как отметил глава комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк, после сеанса особых споров не было. В фильме действительно есть исторические домыслы, однако все сошлись во мнении, что показать ленту надо.
Также Черняк назвал «Матильду» красивой сказкой о любви, в которой использованы исторические персонажи, и подчеркнул, что крымские власти не намерены и не имеют права препятствовать показу фильма в кинотеатрах, передает РИА Новости.
Алексей Черняк, глава комитета парламента Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму: «К фильму надо относиться как к художественному творению. Ничего сверхкрамольного в нем нет. Он вообще бы прошел незамеченным, если бы не споры».
Отметим, что фильм «Матильда», в котором рассказывается о взаимоотношениях Николая II и балерины Матильды Кшесинской, еще до выхода на экраны вызвал множество споров. В частности, депутат Госдумы Наталья Поклонская призывала запретить фильм, утверждая, что образ будущего императора в ленте оскорбляет религиозные чувства.
Между тем коллеги Поклонскую не поддержали. Ранее «Матильду», которая в официальный прокат выйдет 26 октября, показали депутатам Госдумы. Как рассказал после сеанса глава думского комитета по культуре Станислав Говорухин, парламентариям понравился фильм, а их отношение к Николаю II стало «лучше, чем раньше».
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