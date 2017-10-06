Ценные картины из квартиры петербурженки вынесли без шума и взлома

В Петербурге устанавливают обстоятельства кражи картин из квартиры пенсионерки.
Известно, что пострадавшая женщина проживает в элитном комплексе на Петроградской стороне, который круглосуточно находится под охраной. Пропажу одной из работ парижской серии Константина Коровина и «Портрета молодой женщины в красном» кисти Василия Поленова хозяйка заметила, вернувших сегодня домой. Женщина отсутствовала в квартире в течение трех дней.
Полиция ведет розыск преступников, возбуждено уголовное дело. Остается открытым вопрос, как преступник проник в квартиру: следы взлома входной двери и окон отсутствуют. Вероятно, дверь похититель открыл своим ключом, предполагает «Фонтанка».
По предварительным данным, стоимость похищенных картин может достигать 18 миллионов рублей (8 — за пейзаж Коровина и 10 — за портрет Поленова). В такую сумму оценила пропажу их владелица. И если украденные полотна были подлинниками, то эта цифра может соответствовать действительности.
Например, на аукционе Sotheby’s летом этого года стартовая цена одной из картин Поленова составляла 400 тысяч фунтов стерлингов, а Константина Коровина — 600 тысяч.
Полиция ведет розыск преступников, возбуждено уголовное дело. Остается открытым вопрос, как преступник проник в квартиру: следы взлома входной двери и окон отсутствуют. Вероятно, дверь похититель открыл своим ключом, предполагает «Фонтанка».
По предварительным данным, стоимость похищенных картин может достигать 18 миллионов рублей (8 — за пейзаж Коровина и 10 — за портрет Поленова). В такую сумму оценила пропажу их владелица. И если украденные полотна были подлинниками, то эта цифра может соответствовать действительности.
Например, на аукционе Sotheby’s летом этого года стартовая цена одной из картин Поленова составляла 400 тысяч фунтов стерлингов, а Константина Коровина — 600 тысяч.
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