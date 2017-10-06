В Петербурге у пенсионерки украли картины на 18 млн рублей

Из квартиры пенсионерки в Петербурге вынесли картины Константина Коровина и Василия Поленова.
Пенсионерка из Петроградского района Санкт-Петербурга обратилась в полицию с заявлением о краже двух картин. По словам 69-летней женщины, неизвестные проникли в ее квартиру и украли полотна Василия Поленова и Константина Коровина. Причиненный ущерб пострадавшая оценила в 18 миллионов рублей, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Преступникам грозит до 10 лет тюрьмы.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Преступникам грозит до 10 лет тюрьмы.
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