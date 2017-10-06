Адвокат
ТВ-Эфир
Адвокат

    В Петербурге у пенсионерки украли картины на 18 млн рублей

    комментировать

    В Петербурге у пенсионерки украли картины на 18 млн рублей

    В Петербурге у пенсионерки украли картины на 18 млн рублей

    Из квартиры пенсионерки в Петербурге вынесли картины Константина Коровина и Василия Поленова.

    Пенсионерка из Петроградского района Санкт-Петербурга обратилась в полицию с заявлением о краже двух картин. По словам 69-летней женщины, неизвестные проникли в ее квартиру и украли полотна Василия Поленова и Константина Коровина. Причиненный ущерб пострадавшая оценила в 18 миллионов рублей, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

    Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Преступникам грозит до 10 лет тюрьмы.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru