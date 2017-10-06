Полиции сообщили об угрозе взрыва в Университете МВД в Москве

В полицию поступили новые сообщения о «минировании» зданий в Москве. На этот раз речь идет об Университете МВД РФ, а также о Российской таможенной академии в Люберцах.
Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
Источник: «Неизвестный сообщил в полицию об угрозах взрыва в Университете МВД в Москве и в Таможенной академии в Люберцах».
По данным источника, начиная с 09:52 утра в правоохранительные органы поступило более 70 сообщений об угрозах взрыва в столичном регионе. Среди «заминированных» объектов торговые центры, школы, а также детские сады и управы. Днем из-за сообщения об угрозе взрыва была эвакуирована Мособолдума на Проспекте Мира.
Кроме того, телефонной атаке подверглись подмосковные Люберцы. Там после звонков об угрозе взрыва были эвакуированы полторы тысячи человек из двух школ.
Сейчас полиция проверяет сообщения о минировании торговых центров «Океания», «ИКЕА Теплый Стан», «Хорошо», «Мега Белая дача», «Золотой Вавилон» на Проспекте Мира, Митинского радиорынка, а также Московского авиационного института. На всех этих объектах проводится эвакуация.
Накануне глава ФСБ Александр Бортников сообщил, что личности телефонных террористов установлены — это четверо россиян. Именно они с помощью IP-телефонии организовали звонки о ложном минировании в 50 регионах России. Злоумышленники находятся за границей, но у них есть пособники на территории нашей страны. Ущерб от атак оценивается по меньшей мере в 300 миллионов рублей.
Волна анонимных звонков началась в сентябре. Неизвестные сообщали, что на вокзалах, в школах, торговых центрах и других общественных местах заложены бомбы. Спасатели эвакуировали почти полмиллиона человек в сотне городов, но ни одно из этих сообщений в итоге не подтвердилось.
Источник: «Неизвестный сообщил в полицию об угрозах взрыва в Университете МВД в Москве и в Таможенной академии в Люберцах».
По данным источника, начиная с 09:52 утра в правоохранительные органы поступило более 70 сообщений об угрозах взрыва в столичном регионе. Среди «заминированных» объектов торговые центры, школы, а также детские сады и управы. Днем из-за сообщения об угрозе взрыва была эвакуирована Мособолдума на Проспекте Мира.
Кроме того, телефонной атаке подверглись подмосковные Люберцы. Там после звонков об угрозе взрыва были эвакуированы полторы тысячи человек из двух школ.
Сейчас полиция проверяет сообщения о минировании торговых центров «Океания», «ИКЕА Теплый Стан», «Хорошо», «Мега Белая дача», «Золотой Вавилон» на Проспекте Мира, Митинского радиорынка, а также Московского авиационного института. На всех этих объектах проводится эвакуация.
Накануне глава ФСБ Александр Бортников сообщил, что личности телефонных террористов установлены — это четверо россиян. Именно они с помощью IP-телефонии организовали звонки о ложном минировании в 50 регионах России. Злоумышленники находятся за границей, но у них есть пособники на территории нашей страны. Ущерб от атак оценивается по меньшей мере в 300 миллионов рублей.
Волна анонимных звонков началась в сентябре. Неизвестные сообщали, что на вокзалах, в школах, торговых центрах и других общественных местах заложены бомбы. Спасатели эвакуировали почти полмиллиона человек в сотне городов, но ни одно из этих сообщений в итоге не подтвердилось.
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