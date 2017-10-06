Убийство в центре Москвы сняла уличная камера

Запись с камеры видеонаблюдения убедила следователей, что убийство бизнесмена Арсена Папазяна было заказным.
Момент убийства бизнесмена Арсена Папазяна, произошедшего накануне на Мясницкой улице в Москве, попал на видео. На записи с камеры видеонаблюдения можно разглядеть лицо киллера. Видео стало главной уликой в расследовании преступления, и теперь следователи не сомневаются, что убийство было заказным.
Киллер ждал Арсена Папазяна около его дома. Мужчина среднего роста в синей куртке с капюшоном встал у входа в кафе, расположенном на первом этаже. Покушение явно было хорошо рассчитано. Убийца всего несколько минут простоял на углу двух улиц и, когда Папазян вышел, киллер достал из кармана пистолет и несколько раз выстрелил. После чего вскочил на велосипед и скрылся в переулке.
Очевидцы попытались оказать первую помощь предпринимателю, вызвали скорую, но спустя несколько часов Папазян скончался в реанимации.
Известно, что убийца нажал на курок не менее 4 раз — именно столько гильз нашли криминалисты на месте происшествия. Тем временем свидетели подтвердили стражам порядка, что видели преступника на этой улице раньше. Он уже приезжал на том же велосипеде. Очевидно, он следил за Папазяном и составлял график его перемещений.
Следователи не исключают, что заказ на убийство мог поступить от конкурентов Папазяна. В девяностых коммерсант был на хорошем счету, имел в Воронеже несколько кафе и ресторанов. Потом перебрался в столицу, где в 2006 году оказался в центре крупного скандала — в миграционной службе выяснили, что он жил и работал в России без документов и разрешений. Тогда Папазян переехал на Украину, но очень часто бывал в Москве.
Следователи допрашивают соседей, друзей, а также деловых партнеров Папазяна. Кроме того, сыщики намерены проверить ближайшие пункты велопроката: не исключено что киллер мог взять велосипед в аренду.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Никиты Развозжаева.
Киллер ждал Арсена Папазяна около его дома. Мужчина среднего роста в синей куртке с капюшоном встал у входа в кафе, расположенном на первом этаже. Покушение явно было хорошо рассчитано. Убийца всего несколько минут простоял на углу двух улиц и, когда Папазян вышел, киллер достал из кармана пистолет и несколько раз выстрелил. После чего вскочил на велосипед и скрылся в переулке.
Очевидцы попытались оказать первую помощь предпринимателю, вызвали скорую, но спустя несколько часов Папазян скончался в реанимации.
Известно, что убийца нажал на курок не менее 4 раз — именно столько гильз нашли криминалисты на месте происшествия. Тем временем свидетели подтвердили стражам порядка, что видели преступника на этой улице раньше. Он уже приезжал на том же велосипеде. Очевидно, он следил за Папазяном и составлял график его перемещений.
Следователи не исключают, что заказ на убийство мог поступить от конкурентов Папазяна. В девяностых коммерсант был на хорошем счету, имел в Воронеже несколько кафе и ресторанов. Потом перебрался в столицу, где в 2006 году оказался в центре крупного скандала — в миграционной службе выяснили, что он жил и работал в России без документов и разрешений. Тогда Папазян переехал на Украину, но очень часто бывал в Москве.
Следователи допрашивают соседей, друзей, а также деловых партнеров Папазяна. Кроме того, сыщики намерены проверить ближайшие пункты велопроката: не исключено что киллер мог взять велосипед в аренду.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Никиты Развозжаева.
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