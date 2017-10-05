Расстрелянный в центре Москвы бизнесмен умер в больнице

Врачи не смогли спасти жизнь мужчины, получившего огнестрельные ранения в центре столицы.
Как сообщили в правоохранительных органах, пострадавшего доставили в больницу. Несмотря на оказанную помощь, он скончался.
В связи со смертью потерпевшего дело будет переквалифицировано на статью об убийстве, сообщает РИА Новости.
Напомним, ранее сегодня стало известно, что неизвестный четыре раза выстрелил в мужчину, который шел по Банковскому переулку в сторону своего дома. После покушения злоумышленник скрылся.
По данным СМИ, жертвой неизвестного стал бизнесмен, член Общественной палаты Воронежской области и председатель армянской культурно-христианской организации «Ани» Арсен Папазян.
В связи со смертью потерпевшего дело будет переквалифицировано на статью об убийстве, сообщает РИА Новости.
Напомним, ранее сегодня стало известно, что неизвестный четыре раза выстрелил в мужчину, который шел по Банковскому переулку в сторону своего дома. После покушения злоумышленник скрылся.
По данным СМИ, жертвой неизвестного стал бизнесмен, член Общественной палаты Воронежской области и председатель армянской культурно-христианской организации «Ани» Арсен Папазян.
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