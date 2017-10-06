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Деловое утро НТВ
    Безопасность на Ближнем Востоке стала темой разговора Шойгу с саудовским королем. Саудовская Аравия, Шойгу, визиты, монархи и августейшие особы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВБезопасность на Ближнем Востоке стала темой разговора Шойгу с саудовским королем

    Безопасность на Ближнем Востоке стала темой разговора Шойгу с саудовским королем

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    Безопасность на Ближнем Востоке стала темой разговора Шойгу с саудовским королем

    Безопасность на Ближнем Востоке стала темой разговора Шойгу с саудовским королем

    Безопасность на Ближнем Востоке стала темой разговора Шойгу с саудовским королем

      Министр обороны России и король Саудовской Аравии обсудили безопасность на Ближнем Востоке.

      Переговоры прошли в Москве, куда монарх прибыл с государственным визитом. Во время беседы Сергей Шойгу отметил, что международному сообществу необходимо объединиться перед лицом нарастающей террористической угрозы. Глава ведомства также добавил, что эта встреча поможет укреплению дружественных отношений между вооруженными силами двух государств.

      Ранее арабские телеканалы сообщили, что по итогам первого дня визита саудовского короля в Москву страны договорились о поставках комплексов С-400 «Триумф» в Эр-Рияд.

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