Основная версия
ТВ-Эфир
Основная версия

    Трамп: Иран не соблюдает дух соглашения по ядерной программе

    2 комментария
    • Фото: Reuters © 2017, Yuri Gripas
    Трамп: Иран не соблюдает дух соглашения по ядерной программе

    Трамп: Иран не соблюдает дух соглашения по ядерной программе

    Трамп: Иран не соблюдает дух соглашения по ядерной программе
  • Фото: Reuters © 2017, Yuri Gripas

    • Президент США Дональд Трамп заявил, что США не должны позволить Тегерану получить ядерное оружие.

    Пресс-служба Белого дома сообщает, что на встрече с военачальниками президент США Дональд Трамп вновь обвинил Иран в нарушении духа ядерного соглашения.

    Дональд Трамп, президент США: «Мы не должны позволить Ирану получить ядерное оружие. Иранский режим поддерживает терроризм и экспортирует насилие, кровопролитие и хаос на Ближнем Востоке. Именно поэтому мы должны положить конец продолжающейся агрессии Ирана и его ядерным амбициям. Они не придерживаются духа этого соглашения. И мы обсудим это сегодня вечером».

    Трамп проводит встречу, в которой принимают участие глава Пентагона Джеймс Мэттис, председатель объединенного комитета начальников штабов генерал Джозеф Данфорд и другие военачальники.

    Трамп также пообещал журналистам, отвечая на вопросы, что «вы скоро услышите про Иран».

    смотретьСМИ: Трамп собирается объявить об аннулировании иранской сделки
    СМИ: Трамп собирается объявить об аннулировании иранской сделки
    Ранее газета The Washington Post сообщила, что Трамп на следующей неделе может объявить об аннулировании так называемой ядерной сделки с Ираном, заключенной с исламской республикой в 2015 году. По мнению Трампа, она «не отвечает национальным интересам США».

    По сведениям издания, Трамп выступит с программной речью по Ближнему Востоку 12 октября.

    Новости по теме

    Ядерная сделка с Ираном

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru