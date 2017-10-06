Трамп: Иран не соблюдает дух соглашения по ядерной программе

Президент США Дональд Трамп заявил, что США не должны позволить Тегерану получить ядерное оружие.
Пресс-служба Белого дома сообщает, что на встрече с военачальниками президент США Дональд Трамп вновь обвинил Иран в нарушении духа ядерного соглашения.
Дональд Трамп, президент США: «Мы не должны позволить Ирану получить ядерное оружие. Иранский режим поддерживает терроризм и экспортирует насилие, кровопролитие и хаос на Ближнем Востоке. Именно поэтому мы должны положить конец продолжающейся агрессии Ирана и его ядерным амбициям. Они не придерживаются духа этого соглашения. И мы обсудим это сегодня вечером».
Трамп проводит встречу, в которой принимают участие глава Пентагона Джеймс Мэттис, председатель объединенного комитета начальников штабов генерал Джозеф Данфорд и другие военачальники.
Трамп также пообещал журналистам, отвечая на вопросы, что «вы скоро услышите про Иран».
Ранее газета The Washington Post сообщила, что Трамп на следующей неделе может объявить об аннулировании так называемой ядерной сделки с Ираном, заключенной с исламской республикой в 2015 году. По мнению Трампа, она «не отвечает национальным интересам США».
По сведениям издания, Трамп выступит с программной речью по Ближнему Востоку 12 октября.
Дональд Трамп, президент США: «Мы не должны позволить Ирану получить ядерное оружие. Иранский режим поддерживает терроризм и экспортирует насилие, кровопролитие и хаос на Ближнем Востоке. Именно поэтому мы должны положить конец продолжающейся агрессии Ирана и его ядерным амбициям. Они не придерживаются духа этого соглашения. И мы обсудим это сегодня вечером».
Трамп проводит встречу, в которой принимают участие глава Пентагона Джеймс Мэттис, председатель объединенного комитета начальников штабов генерал Джозеф Данфорд и другие военачальники.
Трамп также пообещал журналистам, отвечая на вопросы, что «вы скоро услышите про Иран».
Ранее газета The Washington Post сообщила, что Трамп на следующей неделе может объявить об аннулировании так называемой ядерной сделки с Ираном, заключенной с исламской республикой в 2015 году. По мнению Трампа, она «не отвечает национальным интересам США».
По сведениям издания, Трамп выступит с программной речью по Ближнему Востоку 12 октября.
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