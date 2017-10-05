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Пёс-2

    Победителем конкурса «Учитель года — 2017» стал педагог из Петербурга

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    • Фото: Савостьянов Сергей / ТАСС
    Победителем конкурса «Учитель года — 2017» стал педагог из Петербурга

    Победителем конкурса «Учитель года — 2017» стал педагог из Петербурга

    Победителем конкурса «Учитель года — 2017» стал педагог из Петербурга
  • Фото: Савостьянов Сергей / ТАСС

    • В Москве назвали победителя конкурса «Учитель года». Им стал преподаватель истории и обществознания Илья Демаков из Санкт-Петербурга.

    Финальный тур всероссийского конкурса «Учитель года — 2017» по традиции завершается в День учителя торжественным объявлением абсолютного победителя. Как сообщает ТАСС, им стал Илья Демаков, преподающий историю и обществоведение в одной из гимназий Санкт-Петербурга.

    Илья Демаков, победитель конкурса «Учитель года»: «Эта награда стала возможна благодаря моим наставникам и всем петербургским учителям. Я уверен, что мы можем всё благодаря таким детям, как мои пятиклассники, которые верят в своего учителя. Большое счастье привезти „Большого хрустального пеликана“ на берега Невы».

    Ольга Васильева, глава Минобрнауки: «Этот конкурс был очень сложный, было много трудных заданий, новых заданий. Но сегодняшнее окончание — это начало следующего конкурса „Учитель года“. Я хочу поздравить от всей души с нашим праздником».

    Ранее сообщалось, что с лауреатами конкурса «Учитель года» встретился президент РФ Владимир Путин и поздравил их с профессиональным праздником.

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