В Москве назвали победителя конкурса «Учитель года». Им стал преподаватель истории и обществознания Илья Демаков из
Санкт-Петербурга.
Финальный тур всероссийского конкурса «Учитель года — 2017» по традиции завершается в День учителя торжественным объявлением абсолютного победителя. Как сообщает ТАСС, им стал Илья Демаков, преподающий историю и обществоведение в одной из гимназий Санкт-Петербурга.
Илья Демаков, победитель конкурса «Учитель года»: «Эта награда стала возможна благодаря моим наставникам и всем петербургским учителям. Я уверен, что мы можем всё благодаря таким детям, как мои пятиклассники, которые верят в своего учителя. Большое счастье привезти „Большого хрустального пеликана“ на берега Невы».
Ольга Васильева, глава Минобрнауки: «Этот конкурс был очень сложный, было много трудных заданий, новых заданий. Но сегодняшнее окончание — это начало следующего конкурса „Учитель года“. Я хочу поздравить от всей души с нашим праздником».
Ранее сообщалось, что с лауреатами конкурса «Учитель года» встретился президент РФ Владимир Путин и поздравил их с профессиональным праздником.
Илья Демаков, победитель конкурса «Учитель года»: «Эта награда стала возможна благодаря моим наставникам и всем петербургским учителям. Я уверен, что мы можем всё благодаря таким детям, как мои пятиклассники, которые верят в своего учителя. Большое счастье привезти „Большого хрустального пеликана“ на берега Невы».
Ольга Васильева, глава Минобрнауки: «Этот конкурс был очень сложный, было много трудных заданий, новых заданий. Но сегодняшнее окончание — это начало следующего конкурса „Учитель года“. Я хочу поздравить от всей души с нашим праздником».
Ранее сообщалось, что с лауреатами конкурса «Учитель года» встретился президент РФ Владимир Путин и поздравил их с профессиональным праздником.
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