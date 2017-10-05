Путин назвал главное действующее лицо российской истории

Владимир Путин встретился с лауреатами конкурса «Учитель года
России-2017».
Педагоги напомнили президенту, что несколько лет назад он сказал, что ключевым деятелем России является Александр III. Путин же отметил, что главным действующим лицом российской истории является народ.
Владимир Путин, президент РФ: «Александр III — выдающийся деятель нашей страны, один из строителей нашего государства. У нас много было выдающихся деятелей. Знаете, так просто показать пальцем очень сложно. Вообще, самое главное действующее лицо — это народ, нужно углубляться в изучение, прежде всего, морально-этических качеств нашего народа. Там сила вся. Там основа основ».
Также глава государства поддержал идею увеличить с 10 до 25 число баллов, прибавляемых к результатам ЕГЭ за портфолио достижений при поступлении в вуз.
Кроме того, президент поздравил учителей с профессиональным праздником, подняв бокал шампанского, и сделал совместное фото с педагогами, передает РИА Новости.
Владимир Путин, президент РФ: «Александр III — выдающийся деятель нашей страны, один из строителей нашего государства. У нас много было выдающихся деятелей. Знаете, так просто показать пальцем очень сложно. Вообще, самое главное действующее лицо — это народ, нужно углубляться в изучение, прежде всего, морально-этических качеств нашего народа. Там сила вся. Там основа основ».
Также глава государства поддержал идею увеличить с 10 до 25 число баллов, прибавляемых к результатам ЕГЭ за портфолио достижений при поступлении в вуз.
Кроме того, президент поздравил учителей с профессиональным праздником, подняв бокал шампанского, и сделал совместное фото с педагогами, передает РИА Новости.
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