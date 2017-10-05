Экс-губернатор Орловской области назначен заместителем полпреда Путина в ЦФО

Ушедший с поста губернатора Орловской области Вадим Потомский назначен заместителем полномочного представителя президента России в Центральном федеральном округе.
Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Дмитрий Песков: «Президент освободил Потомского от должности губернатора, назначив его заместителем полномочного представителя главы государства в Центральном федеральном округе».
Ранее, сегодня президент России Владимир Путин подписал заявление о досрочном прекращении полномочий губернатора Орловской области Вадима Потомского и назначил временно исполняющим обязанности главы региона депутата Мосгордумы Андрея Клычкова.
До этого Путин освободил от должности главу Дагестана Рамазана Абдулатипова, губернатора Красноярского края Виктора Толоконского, главу Ненецкого автономного округа Игоря Кошина, губернатора Самарской области Николая Меркушкина, нижегородского губернатора Валерия Шанцева и губернатора Приморского края Владимира Миклушевского. По данным СМИ, серия отставок продлится до 10 октября, всего со своих постов уйдут от 8 до 11 глав регионов.
Дмитрий Песков: «Президент освободил Потомского от должности губернатора, назначив его заместителем полномочного представителя главы государства в Центральном федеральном округе».
Ранее, сегодня президент России Владимир Путин подписал заявление о досрочном прекращении полномочий губернатора Орловской области Вадима Потомского и назначил временно исполняющим обязанности главы региона депутата Мосгордумы Андрея Клычкова.
До этого Путин освободил от должности главу Дагестана Рамазана Абдулатипова, губернатора Красноярского края Виктора Толоконского, главу Ненецкого автономного округа Игоря Кошина, губернатора Самарской области Николая Меркушкина, нижегородского губернатора Валерия Шанцева и губернатора Приморского края Владимира Миклушевского. По данным СМИ, серия отставок продлится до 10 октября, всего со своих постов уйдут от 8 до 11 глав регионов.
Комментарии