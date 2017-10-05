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    Смольный дал добро на акцию памяти Политковской после вмешательства омбудсмена. Санкт-Петербург, журналистика, оппозиция, убийства и покушения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСмольный дал добро на акцию памяти Политковской после вмешательства омбудсмена

    Смольный дал добро на акцию памяти Политковской после вмешательства омбудсмена

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    Смольный дал добро на акцию памяти Политковской после вмешательства омбудсмена

    Смольный дал добро на акцию памяти Политковской после вмешательства омбудсмена

      В региональном отделении «Яблока» сообщили, что традиционный пикет у Соловецкого камня всё-таки пройдет. И молодежному празднику памятная акция не помешает.

      Петербургской оппозиции все-таки согласовали акцию памяти Анны Политковской. Как сообщили в региональном отделении партии «Яблоко», разрешение на проведение ежегодного пикета власти выдали после вмешательства уполномоченного по правам человека.

      Ранее администрация Петроградского района ответила активистам отказом. Там заявили, что на Троицкой площади уже запланирован молодежный праздник «Будущее за нами». И проведение пикета может повлечь за собой нарушение прав участников этого мероприятия.

      Вероятно, теперь чиновники мнение изменили. Решив, что скорбящие по Политковской молодым петербуржцам не помешают.

      Обозреватель «Новой газеты» была застрелена 7 октября 2006 года в лифте своего дома в Москве. По версии следствия, причиной убийства стала журналистская деятельность Политковской. Акция памяти проводится в Петербурге уже 11 лет.

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