Питерской оппозиции отказали в акции памяти Анны Политковской

Ежегодная акция не состоится 7 октября, потому что, как говорят чиновники, место у памятника жертвам политических репрессий отдано на проведение
культурно-массового мероприятия, посвященного профилактике правонарушений у подростков.
Петербургской оппозиции отказали в акции памяти Анны Политковской. Вместо традиционного пикета у памятника жертвам политических репрессий пройдет молодежный праздник. Об этом стало известно сегодня из ответа администрации Петроградского района.
Документ опубликовал депутат Борис Вишневский. Он вместе с группой активистов обратился к властям за согласованием ежегодной акции, чтобы избежать провокаций и задержаний.
Однако чиновники заявили, что 7 октября на Троицкой площади, в том числе и у Соловецкого камня, уже запланировано культурно-массовое мероприятие «Будущее за нами», посвященное профилактике правонарушений у несовершеннолетних.
Из ответа Администрации Петроградского района Санкт-Петербурга: «В соответствии с п.3 ст.17 Конституции РФ, осуществление гражданами своих прав не должно нарушать прав и свобод других лиц. Проведение пикета в заявленном месте с учетом вышеизложенных оснований может повлечь за собой нарушение прав других граждан — участников и организаторов молодежного культурно-массового мероприятия, не являющихся участниками заявленного пикетирования, посвященного памяти Анны Политковской».
Также в ответе говорится, что заявка была подана с нарушениями. Вместо того чтобы лично вручить ее представителям исполнительных органов, активисты направили уведомление через Интернет.
Сам Вишневский считает молодежное мероприятие лишь фиктивным предлогом, чтобы не допустить проведение акции памяти журналистки «Новой газеты», которая проводится в Петербурге уже 11 лет.
Политковская была застрелена 7 октября 2006 года в лифте своего дома на улице Лесная в Москве. По версии следствия, причиной убийства стала ее профессиональная деятельность. Исполнители преступления отбывают наказание, а заказчики не найдены до сих пор.
Документ опубликовал депутат Борис Вишневский. Он вместе с группой активистов обратился к властям за согласованием ежегодной акции, чтобы избежать провокаций и задержаний.
Однако чиновники заявили, что 7 октября на Троицкой площади, в том числе и у Соловецкого камня, уже запланировано культурно-массовое мероприятие «Будущее за нами», посвященное профилактике правонарушений у несовершеннолетних.
Из ответа Администрации Петроградского района Санкт-Петербурга: «В соответствии с п.3 ст.17 Конституции РФ, осуществление гражданами своих прав не должно нарушать прав и свобод других лиц. Проведение пикета в заявленном месте с учетом вышеизложенных оснований может повлечь за собой нарушение прав других граждан — участников и организаторов молодежного культурно-массового мероприятия, не являющихся участниками заявленного пикетирования, посвященного памяти Анны Политковской».
Также в ответе говорится, что заявка была подана с нарушениями. Вместо того чтобы лично вручить ее представителям исполнительных органов, активисты направили уведомление через Интернет.
Сам Вишневский считает молодежное мероприятие лишь фиктивным предлогом, чтобы не допустить проведение акции памяти журналистки «Новой газеты», которая проводится в Петербурге уже 11 лет.
Политковская была застрелена 7 октября 2006 года в лифте своего дома на улице Лесная в Москве. По версии следствия, причиной убийства стала ее профессиональная деятельность. Исполнители преступления отбывают наказание, а заказчики не найдены до сих пор.
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