Губернатор Полтавченко заявил о ключевой роли петербургских ученых в проектах «Газпрома»

В Петербурге проходит VII Международный газовый форум. На пленарном заседании
топ-менеджмент «Газпрома» обозначил перспективы развития рынка голубого топлива и самого концерна.
Сегодня в петербургском «Экспофоруме» встречали участников масштабного автопробега «Голубой коридор-2017». Несколько немецких легковушек, «Лада Веста» и тяжелые грузовики во главе с «Уралом NEXT», стартовав в Португалии, пересекли всю Европу и добрались до Петербурга исключительно на природном газе.
Эффектная демонстрация возможностей машин на этом виде топлива как нельзя кстати предварила ключевую дискуссию VII Международного газового форума, проходящего в Северной столице. Спрос на нефть практически достигла пика, в то время как потребление газа будет расти еще несколько десятилетий — поделился на пленарном заседании своими наблюдениями зампред правления «Газпрома» Александр Медведев.
Топ-менеджер добавил, что компания активно развивает сотрудничество с азиатскими партнерами, но не боится конкуренции и на традиционном для нее европейском рынке сбыта. Оперативно и вне зависимости от политической конъюнктуры закрывать его потребности поможет и возводимый сейчас «Северный поток-2». Медведев подтвердил, что этот газопровод заработает в 2019 году.
Александр Медведев, заместитель председателя правления ПАО «Газпром»: «Современный и технологичный „Северный поток-2“ является очевидной и осознанной заменой менее эффективных и затратных газотранспортных мощностей прошлого века. Газопровод, соединяющий берега России и ЕС, будет защищен от любых политических рисков со стороны транзитных государств».
Хотя в «Газпроме» пока считают трубопроводы флагманом своих систем транспортировки топлива в Европу, компания активно наращивает позиции и на рынке сжиженного природного газа. И в этом компании помогают петербургские ученые и предприниматели.
Губернатор города Георгий Полтавченко напомнил участникам газового форума, что между правительством Петербурга и «Газпромом» заключены два стратегических соглашения. О создании кластера СПГ и сотрудничестве в освоении арктического шельфа. К слову, оба направления эксперты считают одними из самых перспективных.
Эффектная демонстрация возможностей машин на этом виде топлива как нельзя кстати предварила ключевую дискуссию VII Международного газового форума, проходящего в Северной столице. Спрос на нефть практически достигла пика, в то время как потребление газа будет расти еще несколько десятилетий — поделился на пленарном заседании своими наблюдениями зампред правления «Газпрома» Александр Медведев.
Топ-менеджер добавил, что компания активно развивает сотрудничество с азиатскими партнерами, но не боится конкуренции и на традиционном для нее европейском рынке сбыта. Оперативно и вне зависимости от политической конъюнктуры закрывать его потребности поможет и возводимый сейчас «Северный поток-2». Медведев подтвердил, что этот газопровод заработает в 2019 году.
Александр Медведев, заместитель председателя правления ПАО «Газпром»: «Современный и технологичный „Северный поток-2“ является очевидной и осознанной заменой менее эффективных и затратных газотранспортных мощностей прошлого века. Газопровод, соединяющий берега России и ЕС, будет защищен от любых политических рисков со стороны транзитных государств».
Хотя в «Газпроме» пока считают трубопроводы флагманом своих систем транспортировки топлива в Европу, компания активно наращивает позиции и на рынке сжиженного природного газа. И в этом компании помогают петербургские ученые и предприниматели.
Губернатор города Георгий Полтавченко напомнил участникам газового форума, что между правительством Петербурга и «Газпромом» заключены два стратегических соглашения. О создании кластера СПГ и сотрудничестве в освоении арктического шельфа. К слову, оба направления эксперты считают одними из самых перспективных.
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