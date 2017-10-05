«Газпром»: спрос на газ будет расти многие десятилетия

Изменения в глобальной энергетике обсуждают сегодня на Петербургском газовом форуме, который проходит в рамках «Российской энергетической недели».

Александр Медведев, заместитель председателя правления ПАО «Газпром»: «Все больше нефтегазовых компаний в своем бизнесе делают ставку именно на развитие направления природного газа. А в отношении нефти все больше распространяется идея, что близок пиковый спрос. А вот насчет газа мнение едино: это топливо, потребление которого продолжит расширяться еще многие, многие десятилетия».



Александр Медведев напомнил, что «Газпром» возглавил рейтинг глобальных энергетических компаний от S&P Global Platts, обойдя Exxon, и выразил уверенность, что это надолго.