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    «Газпром»: спрос на газ будет расти многие десятилетия. газ, Газпром, компании, нефть, экономика и бизнес, энергетика. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Газпром»: спрос на газ будет расти многие десятилетия

    «Газпром»: спрос на газ будет расти многие десятилетия

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    «Газпром»: спрос на газ будет расти многие десятилетия

    «Газпром»: спрос на газ будет расти многие десятилетия

    «Газпром»: спрос на газ будет расти многие десятилетия

      Изменения в глобальной энергетике обсуждают сегодня на Петербургском газовом форуме, который проходит в рамках «Российской энергетической недели».

      Александр Медведев, заместитель председателя правления ПАО «Газпром»: «Все больше нефтегазовых компаний в своем бизнесе делают ставку именно на развитие направления природного газа. А в отношении нефти все больше распространяется идея, что близок пиковый спрос. А вот насчет газа мнение едино: это топливо, потребление которого продолжит расширяться еще многие, многие десятилетия».

      Александр Медведев напомнил, что «Газпром» возглавил рейтинг глобальных энергетических компаний от S&P Global Platts, обойдя Exxon, и выразил уверенность, что это надолго.

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