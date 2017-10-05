Улицы разбитых фонарей
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Улицы разбитых фонарей

    Роскомнадзор пригрозил CNN лишением лицензии

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    Роскомнадзор пригрозил CNN лишением лицензии

    Роскомнадзор пригрозил CNN лишением лицензии

    В Роскомнадзоре заявили, что лицензию CNN на вещание в России приостановят, если телеканал не устранит нарушения до 11 октября.

    Замглавы ведомства Вадим Субботин напомнил, что ранее Роскомнадзор выдал CNN предписание, обязывающее канал устранить нарушения до 11 октября. Если оно не будет выполнено, лицензия на вещание может быть приостановлена.

    Также Субботин сообщил, что телеканал прислал документы в ответ на выданное ведомством предписание. Сейчас их изучают специалисты, передает «Интерфакс».

    смотретьРоскомнадзор выявил нарушения в работе CNN
    Роскомнадзор выявил нарушения в работе CNN
    Напомним, в конце октября стало известно, что телекомпания CNN получила административное предупреждение из-за неправильного указания в эфире выходных данных. При этом глава Роскомнадзора Александр Жаров подчеркивал, что такое нарушение достаточно банально и встречается часто.

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