В Саудовской Аравии в ДТП погибла первая женщина-водитель

Первое смертельное ДТП с участием
женщины-водителя произошло в Саудовской Аравии.
По данным издания Gulf News, женщина была в машине вместе с мужем. Она училась водить, а супруг контролировал процесс, однако дама все равно не справилась с управлением и врезалась в бетонную стену. Отмечается, что женщина погибла на месте, ее муж доставлен в больницу.
Напомним, в сентябре король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд подписал указ, разрешающий женщинам получать водительские права и управлять автомобилем. Официально указ должен вступить в силу должен к июню 2018 года. Однако с момента его подписания в Саудовской Аравии произошло уже несколько ДТП с участием женщин-водителей. Так, на этой неделе представительница слабого пола врезалась на машине в грузовик, в результате чего пострадала сама, а пассажир 13 лет погиб.
В свою очередь власти страны предупредили женщин, что, пока указ не вступит в силу, вождение и обучение вождению считаются незаконными.
Напомним, в сентябре король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд подписал указ, разрешающий женщинам получать водительские права и управлять автомобилем. Официально указ должен вступить в силу должен к июню 2018 года. Однако с момента его подписания в Саудовской Аравии произошло уже несколько ДТП с участием женщин-водителей. Так, на этой неделе представительница слабого пола врезалась на машине в грузовик, в результате чего пострадала сама, а пассажир 13 лет погиб.
В свою очередь власти страны предупредили женщин, что, пока указ не вступит в силу, вождение и обучение вождению считаются незаконными.
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