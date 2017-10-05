Миклушевский рассказал, почему ушел с поста главы Приморья

Бывший губернатор Приморского края Владимир Миклушевский сообщил, что написал заявление об отставке по собственному желанию в связи со сменой места работы.
Владимир Миклушевский: «Решение президентом принято, решение это согласованное. Было заявление по собственному желанию, связанное с тем, что я предполагаю сменить место работы».
По словам экс-губернатора, решение о замене руководителя Приморского края состоялось в рамках кадровой ротации, которую проводит президент России.
Владимир Миклушевский: «Хочу напомнить, что я все эти годы придерживался той же позиции, создавая кадровый лифт. Считаю, что это правильно».
Ранее стало известно, что президент Владимир Путин принял досрочную отставку губернатора Миклушевского. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен Андрей Тарасенко, ранее занимавший должность генерального директора ФГУП «Росморпорт».
В ближайшее время Миклушевский намерен встретиться с Тарасенко.
Владимир Миклушевский: «Я передам дела, насколько буду нужен — помогу, помогу войти в курс дела. Это достойный человек, я поддерживаю решение президента».
По словам экс-губернатора, решение о замене руководителя Приморского края состоялось в рамках кадровой ротации, которую проводит президент России.
Владимир Миклушевский: «Хочу напомнить, что я все эти годы придерживался той же позиции, создавая кадровый лифт. Считаю, что это правильно».
Ранее стало известно, что президент Владимир Путин принял досрочную отставку губернатора Миклушевского. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен Андрей Тарасенко, ранее занимавший должность генерального директора ФГУП «Росморпорт».
В ближайшее время Миклушевский намерен встретиться с Тарасенко.
Владимир Миклушевский: «Я передам дела, насколько буду нужен — помогу, помогу войти в курс дела. Это достойный человек, я поддерживаю решение президента».
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