Путин рассказал анекдот про израильского солдата

Президент России Владимир Путин на фоне излишнего внимания к своей персоне рассказал анекдот о солдате израильской армии.
Это произошло на пленарном заседании в рамках «Российской энергетической недели». Путин обратил внимание на то, что модератор дискуссии обращается с вопросами преимущественно к нему. В этой связи глава государства решил рассказать анекдот про израильскую армию.
Владимир Путин: «Молодого солдата спрашивают: „Если на тебя идут, скажем, 20 террористов, что ты будешь делать?“» — «Я возьму УЗИ и буду стрелять» — «Молодец. А если на тебя идут танки?» — «Я возьму гранатомет и буду защищаться» — «Молодец. А если самолеты летят и танки идут, и еще террористы наступают?» Он говорит: «Господин генерал, а я что, один воюю в нашей армии?».
После анекдота Путин задал модератору похожий вопрос: «Я что, один разве здесь на этой панели выступаю?». Модератор в ответ пообещал, что начнет обращаться и к другим участникам дискуссии.
Владимир Путин: «Молодого солдата спрашивают: „Если на тебя идут, скажем, 20 террористов, что ты будешь делать?“» — «Я возьму УЗИ и буду стрелять» — «Молодец. А если на тебя идут танки?» — «Я возьму гранатомет и буду защищаться» — «Молодец. А если самолеты летят и танки идут, и еще террористы наступают?» Он говорит: «Господин генерал, а я что, один воюю в нашей армии?».
«Я один в израильской армии?»: Путин рассказал надоедливому ведущему анекдот pic.twitter.com/WXSeDdCiok— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 4 октября 2017 г.
После анекдота Путин задал модератору похожий вопрос: «Я что, один разве здесь на этой панели выступаю?». Модератор в ответ пообещал, что начнет обращаться и к другим участникам дискуссии.
Комментарии