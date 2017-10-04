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    Путин рассказал анекдот про израильского солдата

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    • Фото: РИА Новости, Григорий Сысоев
    Путин рассказал анекдот про израильского солдата

    Путин рассказал анекдот про израильского солдата

    Путин рассказал анекдот про израильского солдата
  • Фото: РИА Новости, Григорий Сысоев

    • Президент России Владимир Путин на фоне излишнего внимания к своей персоне рассказал анекдот о солдате израильской армии.

    Это произошло на пленарном заседании в рамках «Российской энергетической недели». Путин обратил внимание на то, что модератор дискуссии обращается с вопросами преимущественно к нему. В этой связи глава государства решил рассказать анекдот про израильскую армию.

    Владимир Путин: «Молодого солдата спрашивают: „Если на тебя идут, скажем, 20 террористов, что ты будешь делать?“» — «Я возьму УЗИ и буду стрелять» — «Молодец. А если на тебя идут танки?» — «Я возьму гранатомет и буду защищаться» — «Молодец. А если самолеты летят и танки идут, и еще террористы наступают?» Он говорит: «Господин генерал, а я что, один воюю в нашей армии?».




    После анекдота Путин задал модератору похожий вопрос: «Я что, один разве здесь на этой панели выступаю?». Модератор в ответ пообещал, что начнет обращаться и к другим участникам дискуссии.

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