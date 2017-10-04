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    Путин назвал причину разрыва между богатыми и бедными в России

    3 комментария
    • Фото: РИА Новости, Михаил Климентьев
    Путин назвал причину разрыва между богатыми и бедными в России

    Путин назвал причину разрыва между богатыми и бедными в России

    Путин назвал причину разрыва между богатыми и бедными в России
  • Фото: РИА Новости, Михаил Климентьев

    • Причина большого разрыва между доходами бедных и богатых в России кроется в «шоковой терапии», которую перенесла страна в 1990-е годы, заявил Владимир Путин на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя».

    По словам российского президента, «это не столько ошибка, сколько тенденция в развитии российской экономики и социальной сферы».

    Владимир Путин, президент РФ: «Тенденция, кстати, нехорошая. Она возникла с самого начала 1990-х годов, с момента демонтажа советской социальной системы и развития рыночных отношений, которые были связаны с „шоковой терапией“. Вот оттуда все началось потихонечку».

    Путин подчеркнул, что это реальная проблема, над которой точно необходимо работать.

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