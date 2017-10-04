Ударивший юного хоккеиста мужчина не был тренером команды

Сегодня продолжение получила скандальная история, которая произошла во время хоккейного матча в Сочи.
Зрители на трибунах стали свидетелями вопиющего инцидента: участник тренерского штаба подмосковной юношеской команды «Луч» клюшкой ударил своего подопечного. Подростку даже потребовалась помощь медиков. И вот стало известно, что инструктора уволили. Кроме этого, против него может быть возбуждено уголовное дело.
В СУ СКР по Краснодарскому краю заявили, что по факту произошедшего проводится доследственная проверка. Между тем Александра Троицкого, ударившего ребенка, из клуба уволили. Как оказалось, он был не тренером, а его помощником. Тренером же был его отец — Вадим Троицкий.
Борис Бородоцкий, директор ледового спорткомплекса Сергиева Посада: «В Сочи он находился со своим отцом, который и был тренером. Отпуск взял, чтобы помогать отцу. Я его уволил, потому что он совершил аморальный поступок».
Говорят, у наказанного помощника тренера не было педагогического образования, он все еще студент четвертого курса. Его поступок здесь, конечно, никто не оправдывает, но поясняют, что хоккей все же слишком эмоциональный вид спорта.
В СУ СКР по Краснодарскому краю заявили, что по факту произошедшего проводится доследственная проверка. Между тем Александра Троицкого, ударившего ребенка, из клуба уволили. Как оказалось, он был не тренером, а его помощником. Тренером же был его отец — Вадим Троицкий.
Борис Бородоцкий, директор ледового спорткомплекса Сергиева Посада: «В Сочи он находился со своим отцом, который и был тренером. Отпуск взял, чтобы помогать отцу. Я его уволил, потому что он совершил аморальный поступок».
Говорят, у наказанного помощника тренера не было педагогического образования, он все еще студент четвертого курса. Его поступок здесь, конечно, никто не оправдывает, но поясняют, что хоккей все же слишком эмоциональный вид спорта.
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