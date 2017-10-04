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    Тренер детской хоккейной команды ударил ребенка клюшкой во время игры в Сочи: видео. Сочи, дети и подростки, драки и избиения, хоккей. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВТренер детской хоккейной команды ударил ребенка клюшкой во время игры в Сочи: видео

    Тренер детской хоккейной команды ударил ребенка клюшкой во время игры в Сочи: видео

    2 комментария
    • Кадр из видео: РАДИО ПОСАД /youtube.com
    Тренер детской хоккейной команды ударил ребенка клюшкой во время игры в Сочи: видео

    Тренер детской хоккейной команды ударил ребенка клюшкой во время игры в Сочи: видео

    Тренер детской хоккейной команды ударил ребенка клюшкой во время игры в Сочи: видео
    • Кадр из видео: РАДИО ПОСАД /youtube.com

      • Тренер детской хоккейной команды «Луч» из Сергиева Посада (Московская область) Александр Троицкий ударил клюшкой хоккеиста команды во время матча.

      Инцидент произошел в Сочи, где состоялось первенство Московской области, в середине сентября. Согласно появившейся в Сети записи, тренер, находясь на скамейке запасных, выхватил клюшку у одного из игроков своей команды и ударил другого хоккеиста по спине, после чего ребенок упал. О данном случае стало известно после того, как на тренера завели уголовное дело после посещения ребенком медицинского учреждения.

      Никита, пострадавший ребенок: «Меня удалили до конца игры, и следующую игру я тоже должен был пропустить. Тогда у тренера не выдержали нервы, и он сильно ударил меня по спине так, что я упал. Потом он через меня перешагнул и пошел дальше».

      В хоккейном клубе «Луч» сообщили, что тренер Александр Троицкий после произошедшего был уволен. Сам тренер признал свою вину, однако отказался комментировать произошедший инцидент, передает РИА Новости.

      Александр Троицкий: «Извините, я не хочу это обсуждать. И свою вину я, безусловно, признаю».

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