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    На Восточном начинают строить стартовый стол для тяжелой ракеты «Ангара»

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    На Восточном начинают строить стартовый стол для тяжелой ракеты «Ангара»

    На Восточном начинают строить стартовый стол для тяжелой ракеты «Ангара»

    Вице-премьер Дмитрий Рогозин на своей странице в Twitter сообщил о начале строительства стартового стола для тяжелой ракеты-носителя на космодроме Восточный.

    Дмитрий Рогозин: «До конца года с космодрома Восточный планируем два пуска. В следующем — пять. Плюс начинается строительство второго стартового стола для тяжелой „Ангары“»




    Ранее Рогозин сообщал, что первый старт ракеты «Ангара-А5М» будет осуществлен с космодрома Восточный в 2021 году.

    «Ангара» — семейство российских ракет нового поколения. С их помощью можно выводить на любую орбиту космические аппараты всех типов — спутники, корабли, автоматические межпланетные станции.

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