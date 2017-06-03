Старт тяжелой ракеты «Ангара-А5М» назначен на 2021 год

Первый старт ракеты
«Ангара-А5М» будет осуществлен с космодрома Восточный.
Вице-премьер Дмитрий Рогозин сообщил на своей странице в Facebook сообщил о назначенной дате пуска«Ангары-А5М». Коллегия ВПК и Роскосмос определили первоочередные работы по созданию новой ракеты сверхтяжелого класса и строительства инфраструктуры на космодроме Восточный, отметил Рогозин.
«Ангара» — семейство российских ракет нового поколения. С их помощью можно выводить на любую орбиту космические аппараты всех типов — спутники, корабли, автоматические межпланетные станции.
Испытания ракеты тяжелого класса «Ангары-А5» проходили на космодроме Плесецк в 2014 году. В разработке — еще два варианта ракет этого класса: «Ангара- А5П» для пилотируемых запусков с космодрома Восточный и «Ангара-А5В» специально под лунную программу России, передает ТАСС.
«Ангара» — семейство российских ракет нового поколения. С их помощью можно выводить на любую орбиту космические аппараты всех типов — спутники, корабли, автоматические межпланетные станции.
Испытания ракеты тяжелого класса «Ангары-А5» проходили на космодроме Плесецк в 2014 году. В разработке — еще два варианта ракет этого класса: «Ангара- А5П» для пилотируемых запусков с космодрома Восточный и «Ангара-А5В» специально под лунную программу России, передает ТАСС.
Первый старт тяжелой ракеты Ангара А5М с космодрома #Восточный запланирован на 2021 годОпубликовано Dmitry Rogozin 3 июня 2017 г.
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