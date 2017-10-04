Деловое утро НТВ
ТВ-Эфир
Деловое утро НТВ

    Число жертв урагана «Мария» в Пуэрто-Рико достигло 34

    комментировать
    • Фото: Reuters © 2017, Carlos Barria
    Число жертв урагана «Мария» в <nobr>Пуэрто-Рико</nobr> достигло 34

    Число жертв урагана «Мария» в Пуэрто-Рико достигло 34

    Число жертв урагана «Мария» в <nobr>Пуэрто-Рико</nobr> достигло 34
  • Фото: Reuters © 2017, Carlos Barria

    • СМИ сообщают, что число жертв разрушительного урагана «Мария» в Пуэрто-Рико достигло 34.

    О 34 жертвах урагана сообщает Reuters со ссылкой на представителя губернатора этого ассоциированного с США островного государства. Ранее сообщалось, что жертвами «Марии» в Пуэрто-Рико стали 16 человек.

    Во вторник Пуэрто-Рико посетил президент США Дональд Трамп. Он высоко оценил проделанную властями государства работу по ликвидации последствий удара стихии. Президент также встретился с губернатором Рикардо Роселло и поблагодарил его за помощь, оказанную пострадавшим жителям острова.

    Во время визита Трамп заявил, что Пуэрто-Рико может гордиться тем, что в результате урагана «Мария» погибли только 16 человек. К тому моменту новые данные по числу жертв обнародованы еще не были.

    смотреть«Мария» устроила блэкаут в Пуэрто-Рико
    «Мария» устроила блэкаут в Пуэрто-Рико
    Ураган «Мария» обрушился на Пуэрто-Рико две недели назад, принеся на остров мощные ветра и проливные дожди, которые привели к масштабным наводнениям.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru