Число жертв урагана «Мария» в Пуэрто-Рико достигло 34

СМИ сообщают, что число жертв разрушительного урагана «Мария» в
Пуэрто-Рико достигло 34.
О 34 жертвах урагана сообщает Reuters со ссылкой на представителя губернатора этого ассоциированного с США островного государства. Ранее сообщалось, что жертвами «Марии» в Пуэрто-Рико стали 16 человек.
Во вторник Пуэрто-Рико посетил президент США Дональд Трамп. Он высоко оценил проделанную властями государства работу по ликвидации последствий удара стихии. Президент также встретился с губернатором Рикардо Роселло и поблагодарил его за помощь, оказанную пострадавшим жителям острова.
Во время визита Трамп заявил, что Пуэрто-Рико может гордиться тем, что в результате урагана «Мария» погибли только 16 человек. К тому моменту новые данные по числу жертв обнародованы еще не были.
Ураган «Мария» обрушился на Пуэрто-Рико две недели назад, принеся на остров мощные ветра и проливные дожди, которые привели к масштабным наводнениям.
Во вторник Пуэрто-Рико посетил президент США Дональд Трамп. Он высоко оценил проделанную властями государства работу по ликвидации последствий удара стихии. Президент также встретился с губернатором Рикардо Роселло и поблагодарил его за помощь, оказанную пострадавшим жителям острова.
Во время визита Трамп заявил, что Пуэрто-Рико может гордиться тем, что в результате урагана «Мария» погибли только 16 человек. К тому моменту новые данные по числу жертв обнародованы еще не были.
Ураган «Мария» обрушился на Пуэрто-Рико две недели назад, принеся на остров мощные ветра и проливные дожди, которые привели к масштабным наводнениям.
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